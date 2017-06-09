Acemi kadın sürücü duvara çıktı

Acemi kadın sürücü duvara çıkıp devrildi. O anlar kameraya yansıdı.
Acemi kadın sürücü duvara çıkıp devrildi. O anlar kameraya yansıdı. Çin'de evinin altındaki otoparka girmek isteyen kadın sürücü, hatalı dönüş yapınca duvara çarptı. Hızını alamayan otomobil duvara çıkıp devrilirken, bir eli dışarıda kalan kadın kazayı kıl payı atlattı.
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