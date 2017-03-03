Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Acemi hırsız neredeyse kendini sakatlıyordu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Acemi hırsız neredeyse kendini sakatlıyordu

Başkent'te taşla bir dükkanın camını kırarak çaldığı televizyonu üstüne düşüren ve alarmın çalmasıyla panikleyip kaçan hırsız, arkadaşı araca almayınca tekrar dükkana döndü. Hırsızın komedi filmini aratmayan anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Başkent'te taşla bir dükkanın camını kırarak çaldığı televizyonu üstüne düşüren ve alarmın çalmasıyla panikleyip kaçan hırsız, arkadaşı araca almayınca tekrar dükkana döndü. Hırsızın komedi filmini aratmayan anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir emlak ve dekorasyon şirketine ait dükkana giren hırsızın çalmak istediği televizyonu takılı olduğu yerden sökmek isterken yaşadıkları, komedi filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. 25 Şubat 2017 tarihinde sabahın erken saatlerinde siyah bir otomobille emlak dükkanının önüne yanaşan 2 hırsızdan birisi araç içerisinde kalıp gözetleme yaparken, diğeri eline aldığı büyük bir kaldırım taşıyla dükkanın camını kırdı. Camın kırıldığı alandan içeriye giren acemi hırsız, hemen duvarda asılı olan dev ekran televizyona yöneldi. Uzun bir süre televizyonu asılı olduğu yerden çıkarmak için uğraşan hırsız, televizyonu sökmeyi başardı ancak televizyon hırsızın kafasına düştü. Bunun üzerine panik yapan hırsız, girerken kırdığı camın diğer kısmını da vücuduyla çarparak kırdıktan sonra dışarı çıktı. Otomobilde bekleyen arkadaşının uyarısıyla tekrar dükkana dönen hırsız, merdivenden yuvarlanan televizyonu çıkarmak için bir süre daha uğraştı. Başaramayacağını anlayan hırsız, dükkanı terk ederken de ayağının kaymasıyla düşme tehlikesi geçirdi. Televizyonu çalamayan hırsız, geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan hırsızlık girişimini anlatan şirket sahibi Kemal Doğan, sabah 05.30 sıralarında dükkanın alarmının çaldığını belirterek, alarm şirketinden kendisini aradıklarını, kapılarının açıldığını bildirdiklerini söyledi. Doğan, alarm şirketine kapının açılmasından kendisinin bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine şirketin olay yerine polis yönlendirdiğini kaydetti. İş yerine geldiğinde camın kırıldığını ve içeride 2 polis memurunun olduğunu belirten Doğan, polislerle görüştüğünü, hırsızların televizyonu çalmaya çalıştıklarını ancak televizyonun boyutunun büyük olmasından dolayı çalamadıklarını ifade etti. Doğan, şunları kaydetti:
"Büyük bir kaldırım taşı getiriyor yanında, camı kırıp içeriye giriyor. İlginç bir durum söz konusu, hırsız içeri girdikten sonra televizyonu kaldırıyor, yuvasından çıkarıyor ama taşıyamadığı için yere düşürüyor. Yere düşürmesiyle televizyonun yanı kırılıyor. Panikliyor, televizyonu merdivenden aşağı kaydırıyor. Televizyonu ilk başta yuvasından çıkartırken yüzüne çarpıyor televizyon. Dışarı çıkıp araçta oturanın yanına tekrar gittiği zaman o tekrar içeriye yönlendiriyor. 'İlla al gel' diyor sanırım. İçeriye giriyor, sıkıştığı yerden televizyonu çıkarmak istiyor ama yine başaramıyor, bırakıp kaçıyor."
Kendisinin olaydan kısa bir süre sonra dükkana geldiğini belirten Doğan, polis ekiplerinin kendisinden önce olay yerine geldiklerini söyleyerek, bu duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Doğan, daha önce 4 kez daha hırsızlık olayı başına geldiğini, hırsızlara verilen cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi.
(Uğur Kan Yüksek/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beytüşşebap Belediyesine kayyum atandı
Bomba eğitimi almış terörist sınırda yakalandı
Antalya'da 21 kişi FETÖ'den tutuklandı
Almanya'ya bir tepki de Bakan Elvan'dan
Adıyaman'da 120 artçı sarsıntı meydana geldi
Beşiktaş hedefi belirledi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
Aydın'da korkunç olay! 200 kişi tecavüz etti
Aydın'da korkunç olay! 200 kişi tecavüz etti
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok!
Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok!
Milyonların beklediği haber! O süre uzatıldı
Milyonların beklediği haber! O süre uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsinin belgesi elimizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsinin belgesi elimizde
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beytüşşebap Belediyesine kayyum atandı
Beytüşşebap Belediyesine kayyum atandı
Bomba eğitimi almış terörist sınırda yakalandı
Bomba eğitimi almış terörist sınırda yakalandı
Antalya'da 21 kişi FETÖ'den tutuklandı
Antalya'da 21 kişi FETÖ'den tutuklandı
Almanya'ya bir tepki de Bakan Elvan'dan
Almanya'ya bir tepki de Bakan Elvan'dan
Adıyaman'da 120 artçı sarsıntı meydana geldi
Adıyaman'da 120 artçı sarsıntı meydana geldi
Beşiktaş hedefi belirledi
Beşiktaş hedefi belirledi
Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri
Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri
Ünlü çiftten tazminat davası
Ünlü çiftten tazminat davası
Kayyuma suikast hazırlığındaki 3 kişi yakalandı
Kayyuma suikast hazırlığındaki 3 kişi yakalandı
'Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması'
'Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması'
Peşmerge ve PKK Sincar'da çatışıyor
Peşmerge ve PKK Sincar'da çatışıyor
Enflasyon şampiyonu şubatta mandalina oldu
Enflasyon şampiyonu şubatta mandalina oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English