Acemi hırsız neredeyse kendini sakatlıyordu

Başkent'te taşla bir dükkanın camını kırarak çaldığı televizyonu üstüne düşüren ve alarmın çalmasıyla panikleyip kaçan hırsız, arkadaşı araca almayınca tekrar dükkana döndü. Hırsızın komedi filmini aratmayan anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Başkent'te taşla bir dükkanın camını kırarak çaldığı televizyonu üstüne düşüren ve alarmın çalmasıyla panikleyip kaçan hırsız, arkadaşı araca almayınca tekrar dükkana döndü. Hırsızın komedi filmini aratmayan anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir emlak ve dekorasyon şirketine ait dükkana giren hırsızın çalmak istediği televizyonu takılı olduğu yerden sökmek isterken yaşadıkları, komedi filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. 25 Şubat 2017 tarihinde sabahın erken saatlerinde siyah bir otomobille emlak dükkanının önüne yanaşan 2 hırsızdan birisi araç içerisinde kalıp gözetleme yaparken, diğeri eline aldığı büyük bir kaldırım taşıyla dükkanın camını kırdı. Camın kırıldığı alandan içeriye giren acemi hırsız, hemen duvarda asılı olan dev ekran televizyona yöneldi. Uzun bir süre televizyonu asılı olduğu yerden çıkarmak için uğraşan hırsız, televizyonu sökmeyi başardı ancak televizyon hırsızın kafasına düştü. Bunun üzerine panik yapan hırsız, girerken kırdığı camın diğer kısmını da vücuduyla çarparak kırdıktan sonra dışarı çıktı. Otomobilde bekleyen arkadaşının uyarısıyla tekrar dükkana dönen hırsız, merdivenden yuvarlanan televizyonu çıkarmak için bir süre daha uğraştı. Başaramayacağını anlayan hırsız, dükkanı terk ederken de ayağının kaymasıyla düşme tehlikesi geçirdi. Televizyonu çalamayan hırsız, geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık girişimini anlatan şirket sahibi Kemal Doğan, sabah 05.30 sıralarında dükkanın alarmının çaldığını belirterek, alarm şirketinden kendisini aradıklarını, kapılarının açıldığını bildirdiklerini söyledi. Doğan, alarm şirketine kapının açılmasından kendisinin bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine şirketin olay yerine polis yönlendirdiğini kaydetti. İş yerine geldiğinde camın kırıldığını ve içeride 2 polis memurunun olduğunu belirten Doğan, polislerle görüştüğünü, hırsızların televizyonu çalmaya çalıştıklarını ancak televizyonun boyutunun büyük olmasından dolayı çalamadıklarını ifade etti. Doğan, şunları kaydetti:

"Büyük bir kaldırım taşı getiriyor yanında, camı kırıp içeriye giriyor. İlginç bir durum söz konusu, hırsız içeri girdikten sonra televizyonu kaldırıyor, yuvasından çıkarıyor ama taşıyamadığı için yere düşürüyor. Yere düşürmesiyle televizyonun yanı kırılıyor. Panikliyor, televizyonu merdivenden aşağı kaydırıyor. Televizyonu ilk başta yuvasından çıkartırken yüzüne çarpıyor televizyon. Dışarı çıkıp araçta oturanın yanına tekrar gittiği zaman o tekrar içeriye yönlendiriyor. 'İlla al gel' diyor sanırım. İçeriye giriyor, sıkıştığı yerden televizyonu çıkarmak istiyor ama yine başaramıyor, bırakıp kaçıyor."

Kendisinin olaydan kısa bir süre sonra dükkana geldiğini belirten Doğan, polis ekiplerinin kendisinden önce olay yerine geldiklerini söyleyerek, bu duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Doğan, daha önce 4 kez daha hırsızlık olayı başına geldiğini, hırsızlara verilen cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)