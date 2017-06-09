Acemi erleri taşıyan otobüs devrildi: 43 yaralı

Samsun'da acemi askerleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2'i ağır 43 kişi yaralandı.

Samsun'da acemi askerleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2'i ağır 43 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 38. kilometresi Saraçoğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan acemi askerleri alıp Samsun-Çarşamba Havalimanına götüren Zehni Kaşar (47) idaresindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü rampa yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi. Kazada, otobüs şoförü ile birlikte otobüste bulunan çok sayıda acemi asker yaralandı.

İlk bilgilere göre, 112 Acil Sağlık ekiplerine ait ambulanslarla 43 yaralının hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Yarılardan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 1 asker ile otobüs şoförünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Askerlerin Tokat'tan acemi birliklerinden otobüs ile Samsun-Çarşamba Havalimanına, oradan da İstanbul aktarmalı olarak Iğdır'daki birliklerine götürüldükleri bildirildi.

(Muammer Ay /İHA)