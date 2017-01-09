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ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines jüri toplantısında 'birlik' mesajı
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ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines jüri toplantısında 'birlik' mesajı

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşma noktalarından olan ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines'ın jüri toplantısında birlik mesajları verildi.

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşma noktalarından olan ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines'ın jüri toplantısında birlik mesajları verildi.

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşma noktalarından olan ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines jüri toplantısı; 83 kişilik jüri heyetinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Sn. İsmail Gültekin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Nedret Apaydın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı/Turizm Atölyesi Başkanı Sn. Tülin Ersöz'ün de katılımlarıyla gerçekleşti. Toplantıda birlik mesajları verildi.

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, açılış konuşmasına tüm şehitlere başsağlığı ve terörün son bulması dilekleriyle başladı. 'Tüm renklerimizle bir araya geliyoruz' ana temasıyla bu yıl 22-24 Şubat 2017 tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek fuar hakkında detaylı bilgi veren Volkan Ataman "2016 yılı hem dünya hemde ülkemiz için karanlık bir yıl oldu. 2017 yılına ümitle girmek isterken maalesef ki kötü başlangıçlar yaptık. Tüm MICE profesyonelleri dayanışma ve birlik içerisinde Türkiye'nin en büyük B2B etkinliği olan organizasyonumuzla sektörün geleceğini inşa etmek üzere bir araya geleceğiz. 39 ülkeden 200 hosted buyer, 300 katılımcı firmanın olacağı ve 15 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines kapsamında Türkiye'nin yurtdışı perspektifte yara alan yüzü sektör profesyonelleriyle konuşularak çözüm yolları paylaşılacak. Fuar kapsamında ulusal ve uluslararası basına vereceği pozitif mesajlarla sektöre yön veren isimlerden; ICCA (International Congress and Convention Association) CEO'su ve Avrupa Bölge Direktörü, SITE (Society for Incentive Travel Excellence) Baskanı, MPI (Meeting Professionals International) Baskanı ve Uluslararası MICE profesyoneli Harry Fine aramızda olacak. Büyük emek ve özveriyle gerçekleştirdiğimiz ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines ile Türkiye MICE sektörünü destekliyoruz ve yanınızdayız mesajını vermek istiyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Tüm yarışmacı ekiplere başarılar dileyen Ofton İnşaat Turizm Grubu Ceo'su Yusuf Çavdar, 'Turizm sektörünü taçlandıran bu önemli etkinliğe destek olmaktan ve sizleri misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz' şeklinde konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin "Dayanışmaya birlikte hareket etmeye en çok ihtiyacımız olan bu günlerde ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines bizler için oldukça önemli. Sektörün hedef alındığı bir saldırıyla karşı karşıya kaldık, bu noktada sektör olarak birlik beraberlik içerisinde olmalıyız" dedi.

Herşeye rağmen Ace Of M.I.C.E. diyerek konuşmasına başlayan Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan, "Ülke olarak geçirdiğimiz karanlık günlerde böylesi bir organizasyonun ülke turizminin yüzde 40'ını sağlayan MICE sektörü profesyonellerini bir araya getirmesi açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Turizm dünyasında elde edilen gelirlerin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada azaldığını, 2016 yılında turizmi yüzde 26 daha az bir seviyede kapatıldığını belirten İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Nedret Apaydın daha çok çalışarak bugünlerin atlatılacağını, İstanbul'un ve İstanbul'daki firmaların kongre turizmi açısından yüksek katılımlı uluslararası düzeyde işler yapabilecek bir potansiyele sahip olduklarını söyledi. Bu noktada sektörün heyecanını canlı tutan böylesi bir organizasyona destek vermekten mutluluk duyduklarını ve ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines'ın oluşturucusu Volkan Ataman'ı MICE sektörünün başkanı olarak gördüklerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır organize edilen ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines'ın her zaman yanlarında olduğunu ve tüm katılımcılara her türlü sorunları için kapılarının açık olacağını belirten Başkan Danışmanı ve Turizm Atölyesi Başkanı Tülin Ersöz ise "Biz zorlukların ülkesiyiz bu zor günleri birbirimize daha da fazla kenetlenerek atlatacağız" şeklindeki mesajlarıyla tüm ekibe motivasyon verdi. Ace Of M.I.C.E. by Turkish Airlines'ta Nisan 2017'de gerçekleştirilecek ödül töreninde kazananların belli olacağı bildirildi.
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