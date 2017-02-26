Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Aç kalan tilkiyi eliyle besledi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Aç kalan tilkiyi eliyle besledi

Bayburt'ta kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi bir vatandaş elleriyle beslendi.

Bayburt'ta kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi bir vatandaş elleriyle beslendi.
Bayburt'ta doğanın da karla kaplanması, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına yol açıyor. Bu nedenle zaman zaman insanlara yaklaşan yabani hayvanlar, vatandaşlarca besleniyor.
Bayburt'un bir köyünde aç kalan tilki, akşam saatlerinde yerleşim alanına inerek pencereden kendisine verilen ekmeklerle karnını doyurdu. Tilki, karnını biraz doyurup daha sonra verilen ekmeğin büyük parçasını aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
(Ahmet Akbuğa / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kabus oldu: Camları kırıyor, yazılar yazıyor
Kimse aldırmadı !
Yurtta hava durumu
İnsanlar havaya savruldu !
Uçağa alınmayan damat kendi düğününü kaçırdı
Hatay'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
ABD'den YPG'ye destek sözü!
ABD'den YPG'ye destek sözü!
Başbakan'ın 'bozkurt' işaretine Bahçeli'den ilk yorum!
Başbakan'ın 'bozkurt' işaretine Bahçeli'den ilk yorum!
Erdoğan'dan gençlere twitter uyarısı
Erdoğan'dan gençlere twitter uyarısı
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kabus oldu: Camları kırıyor, yazılar yazıyor
Kabus oldu: Camları kırıyor, yazılar yazıyor
Kimse aldırmadı !
Kimse aldırmadı !
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İnsanlar havaya savruldu !
İnsanlar havaya savruldu !
Uçağa alınmayan damat kendi düğününü kaçırdı
Uçağa alınmayan damat kendi düğününü kaçırdı
Hatay'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.4 büyüklüğünde deprem
ABD'de Demokrat Parti'nin yeni lideri Tom Perez oldu
ABD'de Demokrat Parti'nin yeni lideri Tom Perez oldu
İşte BM'nin Suriye ateşkes planı!
İşte BM'nin Suriye ateşkes planı!
Aç kalan tilkiyi eliyle besledi
Aç kalan tilkiyi eliyle besledi
Maskeli kişilerin saldırısına uğrayan astsubay hayatını kaybetti
Maskeli kişilerin saldırısına uğrayan astsubay hayatını kaybetti
Hatay sallandı !
Hatay sallandı !
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English