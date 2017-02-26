Aç kalan tilkiyi eliyle besledi

Bayburt'ta kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi bir vatandaş elleriyle beslendi.
Bayburt'ta kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi bir vatandaş elleriyle beslendi. Bayburt'ta doğanın da karla kaplanması, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına yol açıyor. Bu nedenle zaman zaman insanlara yaklaşan yabani hayvanlar, vatandaşlarca besleniyor. Bayburt'un bir köyünde aç kalan tilki, akşam saatlerinde yerleşim alanına inerek pencereden kendisine verilen ekmeklerle karnını doyurdu. Tilki, karnını biraz doyurup daha sonra verilen ekmeğin büyük parçasını aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı. (Ahmet Akbuğa / İHA)
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