05.01.2017 13:32 Aç kalan kurtlar köydeki köpekleri yedi

Bolu'da sert geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kurt sürüsü, merkeze bağlı köylere kadar inerek 4 köpeği yedi. Bolu'da sert geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kurt sürüsü, merkeze bağlı köylere kadar inerek 4 köpeği yedi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu'da kar yağışı ve soğuklar nedeniyle ormanda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü Bolu merkeze bağlı 3 köye indi. Bolu'nun Fasıl köyünde yaşayan Nurettin Usta isimli bir vatandaş yılbaşı gecesi kangal köpeğinin kurtlar tarafından yenildiğini iddia ederek, "Sabah kalktığımda köpeğin kulübesinde olmadığını fark ettim. Kulübenin önünde kanlar vardı. Kan izlerini takip ettiğimde 10 metre ileride köpeğin tasmasını buldum" dedi.



Başka köylerde de aynı olayların yaşandığını söyleyen Usta, "Benim yaşadığım köyün dışında Bakırlı köyünde 2 ve Çömlekçiler köyünde 1 tane köpek kurtlar tarafından yenilmiş. Kendimiz de yabani hayvan saldırılarına uğramaktan korkuyoruz" şeklinde konuştu.

