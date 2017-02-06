06.02.2017 13:12 Aç kalan domuz şehre indi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde aç kalınca şehre inen yaban domuzu mahalle sakinlerini tedirgin etti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde aç kalınca şehre inen yaban domuzu mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Yakınca Onbin Konutları Mahallesi'ne yiyecek bulmak için inen yaban domuzu aniden ortaya çıkınca heyecan dolu dakikalar yaşandı. Paniğe kapılan yaban domuzu mahalle içinde bir sağa bir sola koşuşturdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Müdürlüğü domuza müdahale etti.

Kısa sürede etkisiz hale getirilen yaban domuzu belediye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakılmak üzere belediye aracına konuldu.

(Yakup Arkın/İHA)

