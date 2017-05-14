Aç kalan ayılar konteynerlerde yiyecek aradı

Bursa Uludağ'da aç kalan ayı ve yavruları ormandan çıkıp çöp konteynerlerinden yiyecek ararken görüntülendi.

Bursa Uludağ'da aç kalan ayı ve yavruları ormandan çıkıp çöp konteynerlerinden yiyecek ararken görüntülendi.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da aç kalan ayı ve 3 yavrusu, oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan restoran ve piknik alanına indi. Havaların ısınması ile birlikte ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan ayı, restoranların bulunduğu bölgedeki konteynerleri devirerek kendine ve 3 yavrusuna atık yiyecek aradı. Çevrede birilerinin olduğunu fark eden anne ayı, yavrularını korumak için aracın üzerine doğru koştu.

Bölgede bulunan esnaf, benzer görüntülerin sık sık tekrarlandığını söyledi.

(Zafer Peker / İHA)