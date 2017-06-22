Aboubakarlı Kamerun fırsat tepti

2017 Konfederasyon Kupası B Grubu'nda Beşiktaşlı Aboubakar'ın da forma giydiği Kamerun, Avustralya ile 1-1 berabere kaldı.

2017 Konfederasyon Kupası B Grubu'nda Beşiktaşlı Aboubakar'ın da forma giydiği Kamerun, Avustralya ile 1-1 berabere kaldı.

Stadion Krestovskyi Stadyumu'nda Kamerun ile Avusturalya karşı karşıya geldi. 45. dakikada Frank Zambo fileleri havalandırarak Kamerun'u 1-0 öne geçirirken bu gol ilk yarının da skoru oldu. 60. dakikada Avustralya, Milligan'ın penaltıdan attığı gole eşitliği yakaladı. Aboubakar'ın sayısız gol pozisyondan yararlanamadığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

