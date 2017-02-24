Aboubakar, UEFA haftanın 11'inde

UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'i belli olurken, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında 1 gol atan Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar da yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'i belli olurken, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında 1 gol atan Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar da yer aldı. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçlarının sona ermesinin ardından haftanın 11'ine seçilen futbolcular da belli oldu. UEFA'nın sosyal medya hesabından açıklanan listede Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Aboubakar da yer aldı. UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'inde şu futbolcular bulunuyor: "Sergio Alvarez (Celta Vigo), Gustavo Cabral (Celta Vigo), Alberto Botia (Olympiakos), Nick Viergever (Ajax), Giannis Gianniotas (APOEL), Paul Pogba (Manchester United), Alejandro Pozuelo (Genk), Giuliano (Zenit), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Beşiktaş) ve Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)."
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.