Aboubakar seriye bağladı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Aboubakar, Fenerbahçe ve Bursaspor'un ardından üst üste 3'üncü maçında da gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Aboubakar, Fenerbahçe ve Bursaspor'un ardından üst üste 3'üncü maçında da gol sevinci yaşadı.

Porto'dan sezon başında kiralık olarak alınan ve özellikle ilk yarıdaki performansıyla çok eleştirilen Aboubakar, sezonun ikinci yarısında ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Yıldız futbolcu, Kasımpaşa maçında da boş geçmedi. Sezonun ikinci yarısında forma giydiği 10 lig maçında 7 kez gol sevinci yaşayan Kamerunlu oyuncu, 11. maçında da gol atmayı başardı. Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarını boş geçmeyen Aboubakar, Kasımpaşa karşısında da rakip fileleri havalandırarak üst üste 3 maçta da gol attı.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu / İHA)