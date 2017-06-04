Aboubakar golle kapattı

Beşiktaş'ı golleriyle sırtlayan Vincent Aboubakar, sezonun son maçında da fileleri havalandırarak sezonu 19 golle tamamladı.

Beşiktaş'ı golleriyle sırtlayan Vincent Aboubakar, sezonun son maçında da fileleri havalandırarak sezonu 19 golle tamamladı.

Ligin son haftasında Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u konuk ettiği maç, 3-0'lık skorla ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada takımı adına 1 gol kaydeden Vincent Aboubakar ise Cenk Tosun gibi sezonun son maçını golle kapadı. Kamerunlu futbolcu bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 19 gol kaydetti ve 4 asist yaptı. Aboubakar ligde 12, kupada 1, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ise 3'er gol attı.

(Doğan Gündoğdu / İHA)