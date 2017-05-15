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Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı ?
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Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı ?

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Bursaspor maçının ardından kulüpteki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Bursaspor maçının ardından kulüpteki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kamerunlu oyuncu, "Başkanımıza sormak gerekiyor. Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Ben memnunum. Taraftarlarımızı, kulübümüzü mutlu etmeye çalışıyorum. Burada karar mercii başkanımız. Başkanımız karar verecek" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı takımda, golcü oyuncu Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zor bir maç olduğunu ifade eden golcü isim, "Şampiyonluk yarışında maçlar böyle geçiyor. Gerçekten önemliydi, doğru bir tutum gösterdik. Sağlam bir karakter ortaya koyduk. Zorluklar yaşamamıza rağmen işi çok sıkı tuttuk ve galip geldik" dedi.

"BAŞKANIMIZ KARAR VERECEK"
Bir basın mensubunun, "Taraftarın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi sezon sonu için kalıp kalmayacağın. Bu konuda ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Aboubakar, "Başkanımıza sormak gerekiyor. Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Ben memnunum. Taraftarlarımızı, kulübümüzü mutlu etmeye çalışıyorum. Burada karar mercii başkanımız. Başkanımız karar verecek" diye konuştu.

"NEGATİF BİR ORTAM OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR"
Tribünlerde yaşanan olayların sahayı etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Kamerunlu golcü, "Bu oyunun akışını bozan bir durumdu. Sakin kalmayı başardık. Negatif bir ortam oluşturmaya çalıştılar ama biz gayet ciddi bir şekilde buna karşı reaksiyon gösterdik. Konsantrasyonumuzu yüksek tuttu. Bu da bizim için çok önemliydi" dedi.

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