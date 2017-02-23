Aboubakar Avrupa'daki 4. golünü kaydetti

Hapoel Beer Sheva karşısında takımını öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezon Avrupa arenasındaki 4. golüne imza attı.

Hapoel Beer Sheva karşısında takımını öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezon Avrupa arenasındaki 4. golüne imza attı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Hapoel Beer Sheva karşısında kaydettiği golle bu sezon Avrupa kupalarındaki 4. golüne imza attı. Siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi grup mücadelelerinde Beşiktaş'ın deplasmanda 3-2 kazandığı maçta Napoli ağlarını 2 kez havalandırırken, Vodafone Arena'da 3-3 sona eren Benfica mücadelesinde de 1 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başaran Aboubakar, Avrupa arenasında da 4. golünü kaydetti.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)