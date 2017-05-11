Aboubakar arkadaşlarını güldürdü

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda Vincent Aboubakar'ın idman sonrası komik halleri arkadaşlarını güldürdü.

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda Vincent Aboubakar'ın idman sonrası komik halleri arkadaşlarını güldürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar kritik müsabaka öncesi sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.



ABOUBAKAR'DAN MARCELO'YA TAŞ

Antrenmanın ardından Vincent Aboubakar, Caner Erkin, Marcelo Guedes, Necip Uysal, Cenk Tosun şut çalışmaları yaptı. Şut çalışmasında Aboubakar ve Cenk'in vuruşları dikkat çekerken, Oğuzhan'ın başarısız vuruşları arkadaşlarının dalga geçmesine sebep oldu. Özellikle Aboubakar, çektiği şutların gol olmasının ardından ilginç bir sevinç sergiledi. Kamerunlu futbolcu, arkadaşı Marcelo'nun Fenerbahçe maçında kendi kalesine attığı gol sonrası ellerini başının üzerine koyup yaptığı hareketi taklit etti. Aboubakar'ı bu hareketi arkadaşlarının da gülmesine sebep oldu. Ardından Aboubakar, attığı bir gol sonrası kendi meşhur sevincini yaptı.



FRİKİK ŞOV

Vincent Aboubakar, Caner Erkin, Marcelo Guedes, Necip Uysal, Cenk Tosun şut çalışmaları yaparken, sahanın diğer yarısında ise Talisca ile Ricardo Quaresma frikik çalışmaları yaptı. Diğer çalışmanın neşesine bakılarak, Talisca ve Quaresma gayet ciddi bir şekilde frikik çalışmaları gerçekleştirdi. Burada hem Quaresma hem de Talisca'nın şık vuruşları gözden kaçmadı.

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)