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'Ablukacı ülkeler Körfez krizine diplomatik çözüm istemiyor'
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'Ablukacı ülkeler Körfez krizine diplomatik çözüm istemiyor'

Katar Emiri Şeyh Tamim, Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan liderliğindeki ülkelerin körfez krizine siyasi bir çözüm bulmak istemediklerine işaret ederek, karşılıklı saygı esasına dayanan diyaloğa açık olduklarını tekrarladı.

Katar Emiri Şeyh Tamim, Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan liderliğindeki ülkelerin körfez krizine siyasi bir çözüm bulmak istemediklerine işaret ederek, karşılıklı saygı esasına dayanan diyaloğa açık olduklarını tekrarladı.
Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Körfez krizine siyasi bir çözüm bulmak istemediklerini iddia eden Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, Danışma Şura Meclisi'nde yaptığı konuşmada, kendilerinin karşılıklı egemenlik ve ortak yükümlülüklere dayalı bir çerçevede uzlaşmaya hazır olduklarını söyledi.
Geçen Haziran ayında Başta Suudi Arabistan olmak üzere Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar'ın şiddetle reddetmesine rağmen, Katar'ı terörizme destek vermekle suçlayarak hava kara ve deniz ulaşımını kapatarak bu ülkeyle her türlü ilişkilerini kesmişti.
Katar Emiri, Şeyh Tamim bin Hamad, yabancı ülkelerin Katar'a abluka uygulayan ülkelere tekrar tekrar ablukanın arkasındaki sebebi sormasına rağmen bunlara bir cevap veremediklerini söyledi.
Şeym Tamim, Katar'ın baskılara karşı duracağını belirterek ambargodan korkmadıklarını, halkın kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini söyledi. Şeyh Tamim, bu acımasız ambargoya direndikleri için halkına teşekkür etti.
Şeyh Tamim, ambargocu ülkeleri, Katar'ın 2020 Dünya Kupasına ev sahipliği yapmasını engellemeye çalışmakla suçladı.
(Raed Mah'D Khalil Subaih / İHA)
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