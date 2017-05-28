Ablasını bıkmadan usanmadan her gün korkuttu !

Bıkmadan usanmadan, her gün ablasını korkuttu, o anları da kayda aldı.
Bıkmadan usanmadan, her gün ablasını korkuttu, o anları da kayda aldı. Genç adam, o kayıtları bir araya getirince ortaya da bu güldüren korku filmi çıktı. Defalarca yüreği ağzına gelen kadının kardeşine sabrı ise alkışlanacak cinstendi.
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