Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Abe: Kuzey Kore'nin füze demeleri G7'de görüşülmeli
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Abe: Kuzey Kore'nin füze demeleri G7'de görüşülmeli

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore'nin füze konusunu G7 Zirvesi'nde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore'nin füze konusunu G7 Zirvesi'nde ele alınması gerektiğini ifade etti.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore'nin füze denemeleri konusunun bu yıl İtalya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde ele alınmasını istediğini dile getirdi. Milli Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abe, "Kuzey Kore, uluslararası toplumun uyarılarına rağmen bir hafta içinde balistik füze denedi. Böylece, uluslararası toplumun barışçıl çözüm bulma çabalarını yaklar altına aldı" ifadelerini kullandı. Bunun dünyaya karşı bir meydan okuma olduğunu savunan Japon Başbakan, "Bu hafta G7 zirvesi yapılacak ve bu konunun, zirvenin ana konusu olmasını istiyorum. Ayrıca G7'nin Kuzey Kore'ye açık bir mesaj vermesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Yalnızca Güney Kore ve ABD ile değil Çin ve Rusya ile de koordineli olunması gerektiğini sözlerine ekleyen Shinzo Abe, "Kararlılıkla anlaşmaya varmak için Güney Kore, ABD, Çin ve Rusya ile koordineli çalışacağız" dedi.
Sabah saatlerinde, Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir cisim fırlattığı ifade edilmişti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Abe: Kuzey Kore'nin füze demeleri G7'de görüşülmeli
Bahçeli partisinin kongre sürecini değerlendirdi
Genel Başkan sıfatıyla son konuşma
Batalla: Önümüzde sezonun maçı var
Arda Turan'dan Fenerbahçe mesajı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!
AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Abe: Kuzey Kore'nin füze demeleri G7'de görüşülmeli
Abe: Kuzey Kore'nin füze demeleri G7'de görüşülmeli
Bahçeli partisinin kongre sürecini değerlendirdi
Bahçeli partisinin kongre sürecini değerlendirdi
Genel Başkan sıfatıyla son konuşma
Genel Başkan sıfatıyla son konuşma
Batalla: Önümüzde sezonun maçı var
Batalla: Önümüzde sezonun maçı var
Arda Turan'dan Fenerbahçe mesajı
Arda Turan'dan Fenerbahçe mesajı
Trump: Yakın zamanda Mısır'a geleceğim
Trump: Yakın zamanda Mısır'a geleceğim
Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor: Bu sadece hukuki bir ayrılıktı
Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor: Bu sadece hukuki bir ayrılıktı
AK Parti'de MKYK'ya giremeyen isimler!
AK Parti'de MKYK'ya giremeyen isimler!
Genelkurmay çatı davası yarın başlıyor
Genelkurmay çatı davası yarın başlıyor
Abdullah Gül'den kongreye mesaj
Abdullah Gül'den kongreye mesaj
İşte yeni MKYK listesi
İşte yeni MKYK listesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English