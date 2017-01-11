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Abdurrahman Öz, 'CHP engeline karı ironik tavır aldım'
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Abdurrahman Öz, 'CHP engeline karı ironik tavır aldım'

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği yapılması hakkında gizli oylamada objektiflere yansıyan fotoğrafı hakkında bir açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, CHP'li milletvekillerinin Meclis'te sergilediği baskı ve engelleme girişime karşı ironik bir tavır aldığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği yapılması hakkında gizli oylamada objektiflere yansıyan fotoğrafı hakkında bir açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, CHP'li milletvekillerinin Meclis'te sergilediği baskı ve engelleme girişime karşı ironik bir tavır aldığını belirtti.

Anayasada değişiklik yapılmasını öngören gizli oylama, 134 hayır oyuna karşın 338 evet oyu ile kabul edildi. Gizli yapılacağı ilan edilen oylama esnasında objektiflere elindeki 'evet' mührüyle çekilmiş fotoğrafı yansıyan AK Parti Aydın milletvekili Abdurrahman Öz;

"Biz oy kullanmaya giderken yaklaşık 20 tane CHP'li milletvekili telefonları ile sosyal medya üzerinden canlı yayına geçtiler. Hatta benden sonra oy kullanan Sağlık Bakanımızın önüne geçecek kadar ileri gittiler. Kulübeye girin diye ısrar ettiler. Bende kulübeye girdim oyumu kullandım. Ama sen bir milletvekilinin kullandığı oyu açıklayarak gizliliği ihlal ediyorsun. Burada asıl gizliliği ihlal eden CHP'li milletvekilleri ve onların baskı yapan milletvekilleridir, değişmeyen CHP bu. Ayrıca şunun bilinmesini isterim ki, anayasa değişikliği çalışmalarında ben 9 gün boyunca komisyon başkanlığı yaptım. Bu teklifin çıkması için günde 17 saat çalıştım. Zaten buradan değerlendirildiğinde benim oyumun ne olduğu açıkça bellidir. Benim oyumun gizli bir tarafı yok" diyerek CHP'li milletvekillerinin oylama esnasında sergilediği provokatif davranışı eleştirdi.

"Fotoğraf Çekmek İçin Mi Seçildiler?"

Ortaya koyduğu protestonun bir ironiden ibaret olduğunu kaydeden Abdurrahman Öz, maruz kaldıkları engelleme ve kışkırtmalara tepki olarak CHP'li vekillerin baskıları karşısında gülerek poz verdiğini söyledi. Öz açıklamasına şu sözlerle devam etti; "Oradaki 20 tane milletvekili fotoğraf çekmek için mi seçildi ya da canlı yayın yapmak için mi milletvekili oldular? Gelip oylarını kullanmaları gerekir. CHP'nin bize yaptığı bu baskının doğru olmadığını ortaya koymak için böyle bir şey yaptım. Yani bir milletvekiline, şunu yap bunu yap diyemezler. Biz oraya geçip oy kullanıyoruz. En az 20 tane milletvekili ellerinde telefonlarla fotoğraf çekiyor, canlı yayın yapıyor. Ben de buna bir tepki olarak yaptım. Oy benim oyum, başkasının oyu değil."

"Kötü Söz Sahibine Aittir"

AK Parti olarak Anayasa değişikliği teklifine Cumhuriyet Halk Partisi'nin de katılmasını istediklerini vurgulayan Öz, ancak ana muhalefetin hayır propagandası yaparak toplum üzerinde korku oluşturduğunu savundu.

Öz son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa değişikliğine 'evet' diyenleri 'vatan haini' ilan etmesine "Kötü söz sahibine aittir. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletin emanetine bakıyoruz" diyerek karşılık verdi.
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