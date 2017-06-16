Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Abdullah Gül'ün eski danışmanı Yılmaz tutuklandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Abdullah Gül'ün eski danışmanı Yılmaz tutuklandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski danışmanı Ayşe Yılmaz, tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Yılmaz, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Dün Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yılmaz, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Yılmaz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Bank Asya'da hesabı bulunduğunu, bir kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığını, bir kardeşinin de görevinden ihraç edildiğini ifade etmişti.

Eşinin, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile kapatılan bir vakfın yöneticisi olduğundan haberi olmadığını savunan Yılmaz, 1997'den beri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığını yaptığını ve halen bu görevine devam ettiğini kaydetmişti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'FBI Direktörünü kov diyen adam tarafından soruşturuluyorum'
Eski Almanya Şansölyesi Kohl, hayatını kaybetti
'Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin'
A Milliler galibiyetle başladı
Yıldırım: Yürüyeceksen darbelere karşı yürüyeceksin
'Kulübüme geri dönmekten dolayı mutluyum'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
Suudi Arabistan'dan sert Katar uyarısı: Tarafını seç
Suudi Arabistan'dan sert Katar uyarısı: Tarafını seç
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
Öğretmenler için bayram tatili uzatıldı
Öğretmenler için bayram tatili uzatıldı
Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur?
Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur?
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'FBI Direktörünü kov diyen adam tarafından soruşturuluyorum'
'FBI Direktörünü kov diyen adam tarafından soruşturuluyorum'
Eski Almanya Şansölyesi Kohl, hayatını kaybetti
Eski Almanya Şansölyesi Kohl, hayatını kaybetti
'Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin'
'Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin'
A Milliler galibiyetle başladı
A Milliler galibiyetle başladı
Yıldırım: Yürüyeceksen darbelere karşı yürüyeceksin
Yıldırım: Yürüyeceksen darbelere karşı yürüyeceksin
'Kulübüme geri dönmekten dolayı mutluyum'
'Kulübüme geri dönmekten dolayı mutluyum'
Almanya'nın eski Başbakanı Kohl hayatını kaybetti
Almanya'nın eski Başbakanı Kohl hayatını kaybetti
Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı
Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı
Gordon Milne Bodrum'da
Gordon Milne Bodrum'da
Nabil Dirar sağlık kontrolünden geçti
Nabil Dirar sağlık kontrolünden geçti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da
Kamyon sağlık ocağına daldı
Kamyon sağlık ocağına daldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English