Abdullah Gül'ün eski danışmanı Yılmaz tutuklandı

Hakkında yakalama kararı bulunan Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Yılmaz, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Dün Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yılmaz, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Yılmaz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Bank Asya'da hesabı bulunduğunu, bir kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığını, bir kardeşinin de görevinden ihraç edildiğini ifade etmişti.

Eşinin, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile kapatılan bir vakfın yöneticisi olduğundan haberi olmadığını savunan Yılmaz, 1997'den beri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığını yaptığını ve halen bu görevine devam ettiğini kaydetmişti.