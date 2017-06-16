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Abdullah Gül'ün danışmanı FETÖ'den tutuklandı
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Abdullah Gül'ün danışmanı FETÖ'den tutuklandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ayşe Yılmaz, FETÖ soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ayşe Yılmaz, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Ayşe Yılmaz, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Yılmaz, yakalama kararının ardından bugün adliyeye gelerek teslim oldu. Yapılan işlemlerin ardından 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Yılmaz, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti. İddia edildiği gibi silahlı terör örgütüne üye olmadığını öne süren Yılmaz, 2010 yılında toplantılara katıldığı iddiasının da doğru olmadığını söyledi. Yılmaz, hakkında ifade veren Merve isimli şahsın psikolojik sorunları olduğunu savunarak, "Kendisi de sanırım ihraç edilmiş. Bu nedenle sorunları arttığı için benim hakkında beyan vermiş olabilir" dedi.

"GÜLEN'İN TALİMATIYLA BANK ASYA'YA PARA YATIRMADIM"
Bank Asya'da hesabının olduğunu kabul eden Yılmaz, hesabına 10 bin TL yatırdığını kaydederek, "Bunu Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine yatırmadım. Bu çağrıdan haberim olduğunda 2015 yılında paramı çektim. O bankayla da çocukların okulundan dolayı çalışıyorduk. Eğer talimatla yatırmış olsaydım böyle küçük bir meblağ yatırmazdık" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini yineleyerek, "Bunlara ait okullarda okumadım, yurtlarında kalmadım. Üniversite döneminde arkadaşların evinde sohbet toplantılarına ara sıra gittim. Ondan sonra da irtibatım kalmadı. Himmet alıp vermedim. Eşim kendi işini yapıyor. Kardeşim ihraç edildi. Bir kardeşim de tutuklu. Eşimin kapatılan bir vakfın yöneticisi olduğundan haberim yoktu. Suçsuzum. 4 küçük çocuğum var. 1997 yılından beri Abdullah Gül'ün danışmanlığını yapmaktayım. Serbest bırakılmaya talep ediyorum" dedi.
Yılmaz, işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Abdullah Sarıca /İHA)

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