Abdullah Avcı düşüşü değerlendirdi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Dünyanın hiçbir takımı bu şekilde istikrarlı gitmiyor. Biz 17 hafta lider gittik. Bu harika bir durum. Oyun olarak düşüş yok ama skor olarak var. Bunu da toparlayacağız' dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Dünyanın hiçbir takımı bu şekilde istikrarlı gitmiyor. Biz 17 hafta lider gittik. Bu harika bir durum. Oyun olarak düşüş yok ama skor olarak var. Bunu da toparlayacağız" dedi.

Osmanlıspor ile oynanacak olan karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Osmanlıspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Avcı, "Bugün için Osmanlıspor'a başarılar dilerim. İlk Avrupa kupaları deneyiminde çok önemli işler yapıyorlar. Hem camiayı hem takımı tebrik ederim. Ligin değerli bir takımı. Onlarla oynadığımız müsabakaların hepsi zor geçmiştir. Oyuncu kalitesi olan ve sahada planı olan bir takımla oynayacağız. Aynı şekilde biz de öyle bir takımız. Maç içindeki detaylar bunu belirleyecek. Sağlıklı şekilde hazırlanıyoruz. Enerjimiz yüksek. Hafta sonunda da karşılığını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"BİZİM İÇİN HARİKA BİR DURUM VAR"

Oyun anlamında takımın bir düşüş yaşamadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "21 haftanın 17 haftasında lider olmuş bir takımız. Oyun anlamında bir düşüş yok. Başka bir oyun oynuyoruz. 2,5 sene zarfında en zor oyunu oynuyoruz. Set oyunu oynuyoruz. 3. bölgeye kadar iki haftada rekor kırdık. Oraya kadar gelmede problem yok. Kasımpaşa maçında orta rekoru kırdık. Gaziantep maçında 52 dakika top oyunda kalmış ve 26 şut atmışız. 2 dakikada bir şut atmışız. Ama rakip ceza sahasına girdikten sonra biraz daha beceri, biraz daha şans lazım. Belki de gol gelmedikten sonra oyunun son bölümünde 'yine mi olmayacak' duygusu oldu. Oyun düşüşü yok. Dalgalanmalar var ama düşüş yok. Bizim açımızdan baktığınızda harika bir durum var. Ligin ikincisiyiz, kupada devam ediyoruz. Yarışın içindeyiz, bu çok güzel ve keyifli bir durum. Bu hafta iyi hazırlanıyoruz. Umarım çok sürmeden tekrar çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.



"MEHMET BATDAL FEDAKARLIK YAPIYOR"

Takımın son durumuyla ilgili olarak da bilgi veren Avcı, "Mehmet Batdal'la ilgili bir algı var. Sanki Adebayor geldi, Mehmet Batdal küstü, oynamıyor gibi bir algı var. Kayserispor maçından bu yana fedakarlık yaparak devam eden bir oyuncu. Bugün ilk kez antrenmana çıkıyor. Antrenman sonrasında ne olacağını da bilmiyoruz. Dizinde sakatlık var ve fedakarlık yapıyor. Bazen 15, bazen 20 dakika faydalanmak zorunda kalıyoruz kendisinden. Burada belki bizim de bilgilendirme konusunda hatamız oldu. Adebayor da bu hafta oynamayacak. Çok sağlıklı gidiyor. Umarım belki çarşamba günü kupa maçında bir süre, sonrasında da lig maçında başlama durumu oluşabilir. Bekir ve Egemen'in de sakatlıkları devam ediyor" dedi.



"DÜNYANIN HİÇBİR TAKIMI İSTİKRARLI GİTMİYOR"

Maçlara tek bir planla değil, birçok hücum opsiyonuyla çıktıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Bir planla çıkmıyoruz maça. 6, 7 hücum planıyla maça çıkıyoruz. Ondan sonra devreye beceri giriyor. Bazen doğru vuruş, doğru orta ya da saha dağılımı. Geçtiğimiz 2 haftalık genel dağılımı anlattım. Bir haftasında kendi adımıza orta rekoru kırıp 39 orta yaptık. Diğer hafta 26 şut attık. Birisi sonuçlansa başka şeyler olacak. Oyunda kaybettiğimiz anlar da oluyor. Dünyanın hiçbir takımı bu şekilde istikrarlı gitmiyor. Biz 17 hafta lider gittik. Bu harika bir durum. Oyun olarak düşüş yok ama skor olarak var. Bunu da toparlayacağız" diye konuştu.



"EMRE SAĞLIKLI OLDUĞU SÜRECE BU AİLENİN BİR PARÇASI"

Emre Belözoğlu'nun kontratının uzadığını hatırlatan Avcı, "Emre Belözoğlu, Türk futbolunun değerli bir oyuncusu. Bizim de hem değerli bir ismimiz hem de kaptanımız. Lig sonu geliyor. Biz kararı futbolcuya bıraktık. Burası onun kulübü. Oynamak isterse oynayacak. İster istemez 'futbol oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım' kararını, kaygısını yaşamaması için bu teklifi yaptık. O da bu ailenin içinde çok mutlu. Bence burada noktalayacaktır futbolu. Önümüzdeki sene onun kararı verilir. Sağlıklı olduğu sürece, bu ailenin bir parçası olarak katkı sağlamaya devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

Süper Lig'de 43 puanla 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir, ligin 22. haftasında pazar günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort / İHA)