'Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı'nı anlattı

Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan, Konya'da 'Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı' başlıklı bir konferans verdi.

Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan, Konya'da "Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı" başlıklı bir konferans verdi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan'ın konuşmacı olarak katıldığı, vefatının 99. yıldönümünde Abdülhamid Han'ı anmak amacıyla bir konferans düzenledi. Akşehir Kültür Merkezi'nde iki seans olarak düzenlenen konferansın gündüz bölümünde öğrenciler için, akşam bölümünde ise protokol ve yetişkinler için etkinlik gerçekleştirildi.

Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan, "Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı" konulu konferansında Abdülhamid'in büyük bir dahi olduğunu belirterek, kimilerinin dediği gibi Kızıl Sultan değil, aksine merhamet abidesi büyük bir devlet adamı, bir Ulu Hakan olduğunu ifade etti. Anadolu'da neredeyse tüm illerde bulunan, meydanları süsleyen ve modernliğin simgesi olarak kabul edilen saat kulelerini yaptırttığını, bu yapıların Onun eseri olduğunu hatta İzmir kentinin logo olarak kullandığı İzmir'deki saat kulesinin bile kendisi tarafından yaptırıldığını belirtti.



"NASREDDİN HOCA TÜRBESİNİ DE O RESTORE ETTİRDİ"

Akşehir'deki Nasreddin Hoca Türbesinin de Abdülhamid Han tarafından restore edilerek tamir edildiğini ifade eden Yazar Mustafa Armağan, türbede bulunan kitabede bunun açık ve seçik ifade edildiğini anlattı. Tarih kitaplarında Abdülhamid Han hakkındaki gerçeklerin çarpıtıldığını söyleyen Armağan, genç neslin onu yeterince tanıyamadığını belirtti. Bugün Abdülhamid Han'ın izlerinin sadece Türkiye sınırlarında değil Singapur'dan Belarus'a, Çin'den Meksika'ya kadar birçok ülke ve yerde bulunduğunu dikkat çeken Yazar Mustafa Armağan, örnekler sunarak programına devam etti.

Konferans sonunda Yazar Mustafa Armağan'a Abdülhamid Han hakkında bilinmeyen gerçekleri anlatarak kendilerini aydınlattığı için teşekkür eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Yazar Mustafa Armağan'a bir plaket takdim etti. Yazar Mustafa Armağan konferans sonrası kitaplarını da imzaladı.

(Cemal Filiz / İHA)