Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Abdülhamid'in hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Erdoğan ve arkadaşlarıdır'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Abdülhamid'in hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Erdoğan ve arkadaşlarıdır'

Başbakan Binali Yıldırım, Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı olan 2. Abdülhamid hakkında 'Bugün üniversiteler, hastaneler, kışlalar, aklınıza ne geliyorsa bugün Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o ulu hakan Abdülhamid'in imzası var' dedi.

2. Abdulhamid'i Anma töreninde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün üniversiteler, hastaneler, kışlalar, aklınıza ne geliyorsa bugün Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o ulu hakan Abdülhamid'in imzası var. Bugün 170 milyon istanbullunun her gün kullandığı Marmaray projesi de Abdülhamid'in hayalidir. Abdülhamid'in hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıdır.

"Gençler, Fatih İstanbul'u fethederken gemileri karadan Haliç'e indirdi, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Avrasya ile arabaları denizin altından geçerdi. Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız ki evvel Allah o gün de Osmanlı coğrafyasına, bu topraklara göz dikenler hevesleri nasıl kursağında kaldıysa bugün de bu coğrafyada Türkiye üzerinde planlar yapanlar, bölgede her türlü terör örgütlerini harekete geçirenler bilsin ki ecdadın torunları onlara hak ettikleri cevabı en güzel şekilde vereceklerdir. İşte bu gençlik, o gençliktir.

"Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyada İslam eserlerinin altında Abdülhamit'in imzası vardır"

"Değerli gençler, yıl 1904; Sultan Abdülhamit Hicaz Demiryolu'nu yapmaya karar verir. Hicaz Demiryolu 2 bin kilometreden fazladır. Türkiye'nin, Osmanlı'nın o günlerdeki mali durumu da bunu yapmaya müsait değil. Ancak Abdülhamit Han bu projeyle bölgenin kaderini değiştireceğinin farkındadır. Projeyi yapacağını ilan ettiği andan itibaren Bosna'dan, Balkanlardan, Endonezya'ya, Hindistan'a varıncaya kadar bir cuma sonrası 20 milyon altın değerinde yardım toplanır. Hicaz Demiryolu için bir kuruş borç almadan bu projeyi sultan Abdülhamit yapmaya başlar.Tabii bu proje, 3 kıtada hüküm süren Osmanlı'nın geleceğe yönelik İslam ümmetini bir tutmaya, diri tutmaya yönelik kararlılığını gösteren en önemli projedir. O günlerde demiryolları inşaatları Avrupa ülkelerinde yeni yeni başlamıştır. Osmanlı, "hasta adam", bu projeyi nasıl yapar diye bildiğimiz o emperyalist ülkeler çılgına dönerler. Proje adım adım ilerler, her türlü engellemeye, zorluğa rağmen yapılır ve bu arada projeyi engellemeye çalışan emperyalist güçler buna muvaffak olamayacaklarını anladıkları zaman başka yollara saparlar. Orta Doğu'da, Arap Yarımadası'nda Arap Lawrence diye bilinen o meşhur casusu devreye sokar ve bitmiş demiryolunu bombalatırlar. Abdülhamit vizyon itibariyle, devlet adamlığı itibariyle 33 sene boyunca iktidar döneminde, devletin kör kuruşunu hiçbir kimseye yedirtmemiş, Batı'da emperyalistlere karşı denge politikası, İslam aleminde de ümmetin bir arada tutulması politikasıyla ülkeyi en zor zamanlarda tam 33 yıl boyunca şer odaklarıyla mücadele ederken, diğer yandan da 25 ülkede üç kıtada birbirinden önemli birçok eseri hayata geçirmiştir. Bugün İslam coğrafyasının hükmettiği Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bütün coğrafyalardaki İslam eserlerinin altında Abdülhamit'in imzası vardır. İşte Abdülhamit'e laf etmeye çalışanlar, gerçek Abdülhamit'i eserleriyle görüyorlar.

 
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş ABD ve YPG açıklaması
'Bazılarınız kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş'
'Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin'
Günün özeti
'Barbarlık yapanlara millet cevabı sandıkta verecek'
Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları...
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteoroloji İstanbul hava durumu için saat verdi
Meteoroloji İstanbul hava durumu için saat verdi
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek
Teyze ve halaya da maaş geliyor
Teyze ve halaya da maaş geliyor
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
‘Karlov’un katili, FETÖ izini silmek için farklı cemaat ve gruplarda iz bırakmaya çalıştı’
‘Karlov’un katili, FETÖ izini silmek için farklı cemaat ve gruplarda iz bırakmaya çalıştı’
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş ABD ve YPG açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş ABD ve YPG açıklaması
'Bazılarınız kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş'
'Bazılarınız kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş'
'Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin'
'Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin'
Günün özeti
Günün özeti
'Barbarlık yapanlara millet cevabı sandıkta verecek'
'Barbarlık yapanlara millet cevabı sandıkta verecek'
Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları...
Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları...
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde görüşülüyor
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde görüşülüyor
Esnafın park kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
Esnafın park kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
Tel örgülerin üzerinde atladı, tramvayın altında kaldı
Tel örgülerin üzerinde atladı, tramvayın altında kaldı
Denizli'de 6 ByLock'çu gözaltına alındı
Denizli'de 6 ByLock'çu gözaltına alındı
Şehit babasını asker selamıyla uğurladı
Şehit babasını asker selamıyla uğurladı
'Abdülhamid'in hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Erdoğan ve arkadaşlarıdır'
'Abdülhamid'in hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Erdoğan ve arkadaşlarıdır'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English