'Abdülhamid'in hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Erdoğan ve arkadaşlarıdır'

2. Abdulhamid'i Anma töreninde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün üniversiteler, hastaneler, kışlalar, aklınıza ne geliyorsa bugün Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o ulu hakan Abdülhamid'in imzası var. Bugün 170 milyon istanbullunun her gün kullandığı Marmaray projesi de Abdülhamid'in hayalidir. Abdülhamid'in hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıdır.

"Gençler, Fatih İstanbul'u fethederken gemileri karadan Haliç'e indirdi, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Avrasya ile arabaları denizin altından geçerdi. Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız ki evvel Allah o gün de Osmanlı coğrafyasına, bu topraklara göz dikenler hevesleri nasıl kursağında kaldıysa bugün de bu coğrafyada Türkiye üzerinde planlar yapanlar, bölgede her türlü terör örgütlerini harekete geçirenler bilsin ki ecdadın torunları onlara hak ettikleri cevabı en güzel şekilde vereceklerdir. İşte bu gençlik, o gençliktir.

"Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyada İslam eserlerinin altında Abdülhamit'in imzası vardır"

"Değerli gençler, yıl 1904; Sultan Abdülhamit Hicaz Demiryolu'nu yapmaya karar verir. Hicaz Demiryolu 2 bin kilometreden fazladır. Türkiye'nin, Osmanlı'nın o günlerdeki mali durumu da bunu yapmaya müsait değil. Ancak Abdülhamit Han bu projeyle bölgenin kaderini değiştireceğinin farkındadır. Projeyi yapacağını ilan ettiği andan itibaren Bosna'dan, Balkanlardan, Endonezya'ya, Hindistan'a varıncaya kadar bir cuma sonrası 20 milyon altın değerinde yardım toplanır. Hicaz Demiryolu için bir kuruş borç almadan bu projeyi sultan Abdülhamit yapmaya başlar.Tabii bu proje, 3 kıtada hüküm süren Osmanlı'nın geleceğe yönelik İslam ümmetini bir tutmaya, diri tutmaya yönelik kararlılığını gösteren en önemli projedir. O günlerde demiryolları inşaatları Avrupa ülkelerinde yeni yeni başlamıştır. Osmanlı, "hasta adam", bu projeyi nasıl yapar diye bildiğimiz o emperyalist ülkeler çılgına dönerler. Proje adım adım ilerler, her türlü engellemeye, zorluğa rağmen yapılır ve bu arada projeyi engellemeye çalışan emperyalist güçler buna muvaffak olamayacaklarını anladıkları zaman başka yollara saparlar. Orta Doğu'da, Arap Yarımadası'nda Arap Lawrence diye bilinen o meşhur casusu devreye sokar ve bitmiş demiryolunu bombalatırlar. Abdülhamit vizyon itibariyle, devlet adamlığı itibariyle 33 sene boyunca iktidar döneminde, devletin kör kuruşunu hiçbir kimseye yedirtmemiş, Batı'da emperyalistlere karşı denge politikası, İslam aleminde de ümmetin bir arada tutulması politikasıyla ülkeyi en zor zamanlarda tam 33 yıl boyunca şer odaklarıyla mücadele ederken, diğer yandan da 25 ülkede üç kıtada birbirinden önemli birçok eseri hayata geçirmiştir. Bugün İslam coğrafyasının hükmettiği Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bütün coğrafyalardaki İslam eserlerinin altında Abdülhamit'in imzası vardır. İşte Abdülhamit'e laf etmeye çalışanlar, gerçek Abdülhamit'i eserleriyle görüyorlar.