Abdülhamid Han nasıl bir devlet adamıydı ?

Prof. Ekrem Buğra Ekinci, 'Muazzam bir diplomattır Abdülhamid Han. Benzeri hiçbir zaman gelmemiştir. Bunu yurt dışındaki tarihçiler de kabul ediyor' dedi.

Prof. Ekrem Buğra Ekinci, "Muazzam bir diplomattır Abdülhamid Han. Benzeri hiçbir zaman gelmemiştir. Bunu yurt dışındaki tarihçiler de kabul ediyor" dedi.

İhlas Eğitim Kurumları, Prof. Ekrem Buğra Ekinci'nin konuşmacı olarak katıldığı "II. Abdülhamid Han'ı Anlamak" konulu bir konferans düzenledi. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine damga vurmuş ve 33 yıl padişahlık yapmış olan Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Abdülhamid Han'ın hakkında en çok konuşulan ama çok fazla tanınmayan bir padişah olduğunu ifade etti. Sultan Abdülhamid'in şahsi özelliklerine dikkat çeken Ekinci, "Küçük yaşta annesini kaybetmesi onun şahsiyetine tesir etmiş. Çok hassas ve zeki ayrıca çok tedbirli. Attığı adımı düşünen bir padişah. Sultan Abdülhamid'i kötüleyen sözlerin çoğunun hakikatle alakası yoktur" dedi.



PROJE İNSANIYDI

Sultan Abdülhamid'in ülkesini geliştirmek için birçok projeye imza attığını ifade eden Ekinci, demiryolları, vakıflar, fabrikalar gibi sayısız kurum ve kuruluşu ülkesine kazandırdığını söyledi. Onun döneminde bilim adamlarının birçok buluşa imza attığına değinen Ekinci, kuduz aşını bulan Pasteur'a Abdülhamid Han tarafından mükâfat ve madalya gönderildiğini vurguladı.



"MUAZZAM BİR DİPLOMATTIR ABDÜLHAMİD HAN"

Dönemin şartları altında İngiltere ve Rusya'nın sürekli bir mücadele halinde olduğunu söyleyen Ekinci, Abdülhamid Han'ın da bu iki ülke ile ilişkilerinde daima dengeyi koruduğunu belirtti. Her iki ülke elçilerine de iyi davranan ve onlara hediyeler yollayan Abdülhamid Han'ın böylece Osmanlı Devleti'ni savaşlardan ve mücadelelerden uzak tuttuğunu vurgulayan Ekinci, "Muazzam bir diplomattır Abdülhamid Han. Benzeri hiçbir zaman gelmemiştir. Bunu yurt dışındaki tarihçiler de kabul ediyor "dedi.

Konferansta öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Prof. Ekinci programın sonunda Osmanlı dersinde başarıya ulaşan öğrencilere sertifikalarını verdi.

