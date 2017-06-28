Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
ABD: YPG'ye silah desteği sürecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

ABD: YPG'ye silah desteği sürecek

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rakka'nın DEAŞ'ın elinden alınmasının ardından PYD/PKK'ya silah yardımına devam edeceklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Almanya'ya yaptığı uçuş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SİLAH YARDIMI DEVAM EDECEK

Mattis yaptığı açıklamada; Rakka operasyonu sonrasında da Suriye'deki PYD/PKK'ya silah vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

"GÖREVİN NEREDE VE NE ZAMAN OLACAĞINA BAĞLI"

Mattis, DEAŞ'ın yenilmesinden sonra verilen silahların geri alınması için Türkiye'ye güvence verilebileceğini ifade ederek, "Duruma göre bakacağız. Ancak bu; bir sonraki göreve ve zamana bağlı." diye konuştu.

MATTİS VE IŞIK BRÜKSEL'DE BULUŞACAK

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın perşembe günü Brüksel'de bir araya gelerek bu konuları konuşması bekleniyor.

IŞIK'A MEKTUP YOLLAMIŞTI

Mattis daha önce Işık'a yolladığı mektupta; verilen silahların liste halinde her ay Türkiye'ye gönderileceğini belirtmiş ayrıca DEAŞ yenilirse kayıt altındaki silah ve teçhizatlar geri alınacağını ifade etmişti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşar Esed ortaya çıktı!
Ahmet Zeki Üçok: Darbe tehlikesi geçmedi
ABD: YPG'ye silah desteği sürecek
Trump ve Macron anlaştı: Kimyasal saldırı olursa Suriye vurulacak!
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı
Anlaştılar: Kimyasal saldırı olursa Suriye vurulacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
TSK'da binlerce askere FETÖ incelemesi
TSK'da binlerce askere FETÖ incelemesi
Hollanda'da flaş Srebrenitsa kararı!
Hollanda'da flaş Srebrenitsa kararı!
Tatil trafiği erken başladı
Tatil trafiği erken başladı
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beşar Esed ortaya çıktı!
Beşar Esed ortaya çıktı!
Ahmet Zeki Üçok: Darbe tehlikesi geçmedi
Ahmet Zeki Üçok: Darbe tehlikesi geçmedi
ABD: YPG'ye silah desteği sürecek
ABD: YPG'ye silah desteği sürecek
Trump ve Macron anlaştı: Kimyasal saldırı olursa Suriye vurulacak!
Trump ve Macron anlaştı: Kimyasal saldırı olursa Suriye vurulacak!
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı
Anlaştılar: Kimyasal saldırı olursa Suriye vurulacak
Anlaştılar: Kimyasal saldırı olursa Suriye vurulacak
'YPG'ye silah yardımı operasyon sonrası da sürebilir'
'YPG'ye silah yardımı operasyon sonrası da sürebilir'
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Cenevre'de
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Cenevre'de
Tekirdağ'da 50 kilometre araç kuyruğu oluştu
Tekirdağ'da 50 kilometre araç kuyruğu oluştu
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında
Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında
Düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu
Düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English