ABD, YPG-PKK'ya hangi silahları verdi ?

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD tarafından YPG-PKK'ya verilen silahların listesini açıklayarak, listede yer alan silah ve mühimmatların Kato, İkiyakalar ve sınır hattı dağlarında çok sayıda ele geçirildiğine dikkat çekti.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD tarafından YPG-PKK'ya verilen silahların listesini açıklayarak, listede yer alan silah ve mühimmatların Kato, İkiyakalar ve sınır hattı dağlarında çok sayıda ele geçirildiğine dikkat çekti.

Güvenlik uzmanı Ağar, ABD tarafından YPG-PKK'ya verilen silahların listesi açıklanmayacağı ifade edilse bile listelerin askeri sitelerde yayınlandığını belirterek, dağlardan da bu listelerdeki silahların aynılarının çıktığını ifade etti. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon'ın ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye Rakka operasyonu için verdiği silahlarla ilgili detayların Türkiye ile paylaşılacağını ancak kamuoyu ile paylaşılamayacağını söylediğini hatırlatan Ağar, Pentagon'un verdiği bu silahların dökümünün uluslararası askeri sitelerde yer almaya ve bu silahların aynılarının Kato ve İkiyakalar başta olmak üzere terörle mücadele alanlarında sürekli çıkmaya devam ettiğini vurguladı. PKK'nın DEAŞ'la mücadele ediyor gerekçesiyle eline tutuşturulan silahların 31 Mayıs tarihli analizdeki yeni envanterinin http://www.militarytimes.com/articles/anti-tank-ypg-isis-turkey linkinde yer aldığını kaydeden Ağar şunları aktardı:

"Bu silahların daha önce de YPG-PKK'ya verildiği biliniyor. Özellikle son bir sene içinde Güneydoğu'da ele geçen PKK silahları ile Pentagon listesindeki silahların menşei, cins ve çapları neredeyse birebir örtüşüyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni İsveç Saab yapımı AT4 yeni nesil tanksavarlar ve Rus menşeili SPG9 geri tepmesiz toplar. TSK, şu ana kadar farklı alanlarda ve zamanlarda 3 AT4 tanksavar ele geçirirken, Kato Dağı'nda SPG 9 geri tepmesiz topa ait 20 sıfır mühimmat ele geçirdi. Bununla da kalmıyor. Özellikle son dönemde Kato ve İkiyakalar dağlarında ele geçen diğer silahlar da bunlarla birebir örtüşüyor. Doçkalar, havanlar, RPG 7'ler, Biksiler ve diğer teçhizat. Kato ve İkiyakalar'ın konuyla ilgili birincil özelliği silahların PKK'ya verildiği alanlara en yakın Türkiye'deki elverişli depolama alanları olmaları."

Ağar, ilgili haberle deşifre olan Pentagon'un DSG kisvesi altında YPG-PKK'ya vereceği silah envanterini şöyle açıkladı:

"PKM yani Biksiler (listede 6 bin adet), DShK yani doçkalar (listede 3 bin 500 adet), RPG7'ler (listede 3 bin adet), AT4 ve SPG9'lar (listede bin adet), 60 mm havan (listede 80 adet), 82 mm havan (listede 80 adet), 120 mm havan (listede 75 adet), AN/PVS 7b gece görüş gözlüğü (listede 150 adet), AN/PEQ 2 (listede 150 adet)."

Bütün bu silah, teçhizat ve mühimmatların Kato, İkiyakalar ve sınır hattı dağlarında çok miktarda ele geçirildiğine dikkat çeken Ağar, "Geçirilmeye de devam ediyor. Hemen hepsi TSK'nın yaptığı günlük basın bilgilendirme mesajlarında birebir görülüyor. Bir tek şu ana kadar verilen tekerlekli araçlar görülmedi. Sonuç; PKK mı ABD'yi kandırıyor, ABD Türkiye'yi mi?" ifadelerini kullandı.

