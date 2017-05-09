ABD'yle kritik görüşme

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı telefonla aradı.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı telefonla aradı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı telefonla aradı. Fikri Işık -James Mattis görüşmesinde Suriye ve Irak'taki gelişmelerle Rakka operasyonunun gidişatı ele alındığı açıklandı. (Musa Erdoğan /İHA)
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