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ABD'yi Usame bin Ladin'li eleştiri
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ABD'yi Usame bin Ladin'li eleştiri

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Usame bin Ladin'le ilgili hangi delili sunduğunu sorarak, '15 Temmuz'un faili olduğunu sağır sultanın bildiği Feto'nun geriye verilmesi konusunda kırk dereden su getirmenin ne alemi var, ne delil soruyorsun' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Usame bin Ladin'le ilgili hangi delili sunduğunu sorarak, "15 Temmuz'un faili olduğunu sağır sultanın bildiği Feto'nun geriye verilmesi konusunda kırk dereden su getirmenin ne alemi var, ne delil soruyorsun" dedi.
AK Parti Meclis Grup Toplantısında konuşan Yıldırım, Atatürk'ün bir siyasi partinin yada bir grubun değeri olmadığını, tüm toplumun ortak değeri olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Birileri tüm Türkiye'nin ortak değeri olan Atatürk'ü hala tekellerinde görmeye devam ediyor. Bazı medya çevreleri de toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Akıl almaz ifadeler var. -AK Parti Anıtkabir'de, AK Partililer Anıtkabir'de-.... Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. AK Parti'nin, partimizin, mensuplarının hiç kimseye Atatürkçülüğünü kanıtlamaya ihtiyacı yoktur" diye konuştu. "Atatürkçülük lafla olmaz" diye devam eden Başbakan, "Büyük eserleri milletin hizmetine sunarsan, Türkiye'nin milli savunma sanayisini yerli ve milli hale getirirsen, tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, Atatürkçülük budur" ifadelerini kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD ziyaretinde, terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'in iadesi talebini kararlılıkla ilettiğini dile getirdi ve Usame Bin Ladin örneğini verdi. Yıldırım, "Bize, kanıt delil diyenlerin 11 Eylül hadisesinden sonra 'ABD saldırı altındadır, bunun başı da Usama Bin Ladin'dir' dediniz. Biz de delil sormadık, kanıt sormadık, oraya da asker gönderdik. 15 Temmuz'un faili olduğunu sağır sultanın bildiği Feto'nun geriye verilmesi konusunda kırk dereden su getirmenin ne alemi var, ne delil soruyorsun" dedi.
Birilerinin 2018 için kaos ve ekonomik kriz senaryolarını devreye sokmaya çalıştığını ifade eden Başbakan Yıldırım,"Nasıl 2017'de oyunu bozduk, büyüme rekoru kırdıysak, 2018 için de tedbirleri alıyoruz, büyümeye devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bozmaya devam edeceğiz" dedi.
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