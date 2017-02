08.02.2017 16:42 ABD'yi kasırga vurdu: 25 yaralı

ABD'nin güneyinde Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde etkili olan kasırga kentte büyük hasara neden oldu. Elektrik direklerinin devrilmesine neden olan kasırgada en az 25 kişi yaralandı. Louisiana Valisi John Bel Edwards, Louisiana kentinde olağanüstü hal ilan etti. "Böyle büyüklükte bir tahribat görmedim" diyen Edwards, "Hasarları gördüğünüzde, daha fazla yaralı olmadığına ve kimse ölmediğine şükrettim" ifadelerini kullandı. Kentte kasırga nedeniyle 50 bin kişi elektriksiz kaldı.