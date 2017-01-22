ABD'yi kasırga vurdu: 11 ölü

ABD'de etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
ABD'de etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Georgia eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Yetkililer bölgede kasırga uyarısında bulundu. Georgia Acil Durum Yönetimi Kurumu, Cook, Brooks ve Berrien'de çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşlara camlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.
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