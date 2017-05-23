ABD Yemen'de El Kaide'yi vurdu: 7 ölü

Pentagon, Yemen'in Marib şehrinde El Kaide mensubu olduğundan şüphelenilen 7 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon, Yemen'in Marib şehrinde El Kaide mensubu olduğundan şüphelenilen 7 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD'ye ait insansız hava araçları ve Apaçi helikopterleri ile Yemen'in Marip şehrinde El Kaide'yi vurdu.

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen yetkililerinin desteğiyle hafif silahlar ve hava araçlarıyla yapılan nokta atışlarında Marib şehrinde bir topluluğun hedef alındığını ve 7 El Kaide mensubunun öldüğü bildirildi. Saldırıda ABD'nin herhangi bir kayıp vermediği belirtildi.

Dört ay önce ABD deniz komandoları, Yemen'de El Kaide mensuplarına yaptığını iddia ettiği saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 sivili öldürmüştü.

(Muhammet Errumeym / İHA)