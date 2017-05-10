ABD'ye 'YPG' eleştirisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'YPG-PKK ikisi de terör örgütüdür. Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik bir tehdittir' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG-PKK ikisi de terör örgütüdür. Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik bir tehdittir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Podgorica'da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile bir araya geldi. Çavuşoğlu daha sonra Karadağlı mevkidaşı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "YPG-PKK ikisi de terör örgütüdür. Hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır. Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık. Tüm bu konularını cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımız ve Trump bizzat görüşecektir, değerlendirecektir. Bizim bugüne kadar paylaştığımız görüşleri gerekçeleriyle beraber daha önce telefonda görüşmüşlerdir. Ama ilk defa yüz yüze görüşme imkanı olacak. Daha sonra NATO kapsamında da olacaktır ama Washington ziyaretinde tüm bu düşüncelerimizi düşünceleriyle beraber Trump ve muhataplarımızla paylaşacağız. Bizzat Cumhurbaşkanımız gündeme getirecektir" dedi.

