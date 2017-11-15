Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
ABD'ye vize işlemleri normale mi dönüyor?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

ABD'ye vize işlemleri normale mi dönüyor?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, vize işlemlerinin bu haftadan itibaren normale döneceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un tutuklanmasıyla başlayan krizde 8 Ekim'de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı olarak vize işlemlerini askıya almış, 6 Kasım'da ise her iki taraf da 'sınırlı' bir biçimde vize işlemlerine başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bu haftadan itibaren ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemlerinin normale döneceği yönündeki iddialarla ilgili olarak konsolosluk yetkilileri açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Barış Kaygusuz'un haberine göre ABD İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinin yaptığı açıklamada, 'sınırlı' vize işlemlerinin sona erdirilerek normal uygulamaya geçileceği yönündeki iddialar yalanlandı ve konuyla ilgili belirli bir takvim bulunmadığı ifade edildi.

YENİ İŞLEMLER YAPILMAYACAK

Konsolosluk yetkilileri, daha önce başvurusu iptal edilenlerin online başvuru sistemini kullanarak yeni bir vize görüşmesi için başvuru yapabileceklerini belirtirken, ileri bir tarih için randevu almış ve kendilerine randevularının iptal edildiğine dair bir uyarı gitmemiş kişilerin ise yeni bir işlem yapmalarına gerek olmadığını vurguladı.

Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Türkiye'ye gelmiş ve krizin çözümü için heyetler arası görüşmeler yapılmıştı. İki ülke arasında yürütülen diplomatik temasların ardından hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri sınırlı vize uygulamasına başlamıştı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ünlü spor yazarını sokak ortasında dövdüler!
Serbest piyasada altın fiyatları
Günün özeti
'Hibrit mi elektrikli mi...'
Dursun Özbek'tan yabancı sınırı açıklaması
ABD'ye vize işlemleri normale mi dönüyor?
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
ABD'de ilkokula silahlı saldırı
ABD'de ilkokula silahlı saldırı
Özel okullarla ilgili çok önemli gelişme!
Özel okullarla ilgili çok önemli gelişme!
Irak Başbakanı İbadi sert çıktı: Tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız
Irak Başbakanı İbadi sert çıktı: Tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız
BM'den AB'ye tepki: 'Göçmen politikası insanlık dışı'
BM'den AB'ye tepki: 'Göçmen politikası insanlık dışı'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ünlü spor yazarını sokak ortasında dövdüler!
Ünlü spor yazarını sokak ortasında dövdüler!
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Günün özeti
Günün özeti
'Hibrit mi elektrikli mi...'
'Hibrit mi elektrikli mi...'
Dursun Özbek'tan yabancı sınırı açıklaması
Dursun Özbek'tan yabancı sınırı açıklaması
ABD'ye vize işlemleri normale mi dönüyor?
ABD'ye vize işlemleri normale mi dönüyor?
Şehit ateşi Mersin'e düştü
Şehit ateşi Mersin'e düştü
Erdoğan, Diriliş Ertuğrul oyuncularıyla sohbet etti
Erdoğan, Diriliş Ertuğrul oyuncularıyla sohbet etti
Dünyanın en büyük elmasına rekor fiyat
Dünyanın en büyük elmasına rekor fiyat
Osman Tanburacı trafikte saldırıya uğradı
Osman Tanburacı trafikte saldırıya uğradı
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bursa'da ulaşıma indirim
Bursa'da ulaşıma indirim

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English