'ABD'ye net mesajlar verildi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde 'YPG'ye karşı angajman kuralları uygularız' mesajının net biçimde iletildiğini belirtti, 'YPG'ye verilen silahlar size karşı kullanılmayacak' sözü aldıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde "YPG'ye karşı angajman kuralları uygularız" mesajının net biçimde iletildiğini belirtti, "YPG'ye verilen silahlar size karşı kullanılmayacak" sözü aldıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin'den sonra ABD'ye yaptıkları ziyaretin çok önemli bir ziyaret olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce 3 defa Trump'la telefonda görüşmüştü. Bu telefon görüşmelerinde de zaten samimi bir dostluk oluşmuştu ama ilk defa yüz yüze görüşüldü. Uygulanan protokolden tutun da görüşmelerin kapsamı ve atmosferine baktığımız zaman çok farklı bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim. ABD ile ilişkilerimizi daha ileriye götürecek bir platformun oluştuğunu da söyleyebiliriz. Bazı konularda görüş ayrılığımız var ama o görüş ayrılığı olan konularda bile belli prensip anlaşmalarına vardık. Hem ikili ilişkiler hem bölgesel konular ABD ile bazı konulardaki dayanışmamız bakımından ve verilmesi gereken mesajlar bakımından önemli bir ziyaretti" diye konuştu.



"SON DERECE VERİMLİ AMA SAMİMİ BİR ORTAMDA DOSTANE BİR ORTAMDA GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BİR ZİYARET OLDU"

Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız verilmesi gereken mesajları hem başbaşa görüşmede hem de heyetlerarası çalışma yemeğinde iki saat sürdü o yemek tüm mesajları net bir şekilde verdiler. Trump, hem Savunma Bakanına hem Dışişleri Bakanına söz verdi. Onlarda kendi pozisyonlarını açıkladılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da Genelkurmay Başkanımıza ve bana söz verdi. Biz de vermemiz gereken mesajları arazideki tecrübelerimizle beraber onların sorduğu sorulara da cevaplar vererek veya daha önceki tecrübelerimizi aktararak bazı konuların oluşturabileceği riskleri gelecekte hataların yapılmaması için hangi adımları birlikte atmamız gerekiyor, Amerika hangi adımları atmalı, hangilerinden geri adım atmalı bunları net bir şekilde söyledik. Tabi FETÖ'nün iadesi, ikili ilişkileri, ticareti, savunma sanayinde iş birliği dahil her konuyu görüştüğümüz, son derece verimli ama samimi bir ortamda dostane bir ortamda görüştüğümüz bir ziyaret oldu."



"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE BİZ ANGAJMAN KURALLARIMIZI UYGULARIZ"

Türkiye'nin Rakka operasyonunun dışında mı olduğunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, "ABD'de koalisyonun içinde. DEAŞ'a karşı koalisyonun içindeki en etkili ülkelerden iki tanesi Türkiye ve ABD. Burada DAEŞ'a karşı Rakka dahil iş birliği yapmak istediğini ABD başından beri söylüyor. Bu iş birliği için bizim de şartlarımız kriterlerimiz var. Biz başından beri doğru gruplarla doğru ve sonuç alıcı stratejilerle DAEŞ'a karşı mücadele etmemiz gerektiğini söylüyoruz. DAEŞ sonrası Suriye'nin geleceğini de planlamamız gerekiyor. Biz Rakka'da her ne kadar demokratik güçler adı altında da olsa çoğunluğu Arap da olsa içinde YPG'lilerin olduğu bir yerde biz olamayız. Rakka'da bu şekilde olamayacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız son derece net bir şekilde başbaşa görüşmede de aktardı, heyetlerarası görüşmenin sonunda da net bir şekilde bu mesajı verdi. YPG'nin olduğu yerde biz olmayız. YPG'ye karşı mücadele edeceğimizi angajman kurallarımızı uygulayacağımızı hem Suriye'de hem de Irak'ta PKK'ya yönelik yaptığımız operasyonlardan dolayı ABD'nin bir tepkisi olmuştu. Bundan sonraki süreçte biz angajman kurallarımızı uygularız bunlara karşı da mücadelemizi yürütürüz mesajını Sayın Cumhurbaşkanımız çok net sade bir şekilde ABD Başkanına ve heyetine aktardı. Bu konuda herhangi bir olumsuz bir şey söylemediler" açıklamasında bulundu.



"HİÇBİR TEPKİ GÖSTERMEDİLER, BUNU DA ANLAYIŞLA KARŞILADILAR"

"Biz YPG'yi vururuz dediğinizde?" ne dediler sorusuna Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir tepki göstermediler, bunu da anlayışla karşıladılar. Kendileri de YPG dahil hiçbir unsurun Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturmasına müsaade etmeyeceklerini de söylediler. (YPG'ye verilen silahlar) Bu verilen silahlar sadece Rakka ve güneyinde kullanılacak Türkiye'ye karşı kesinlikle kullanılmayacak. Buna müsaade edilmeyecek. Ayrıca PKK'ya yönelik etkin mücadeleyi birlikte Türkiye ile ABD birlikte yürütecek. YPG ne için Rakka'ya girmek istiyor? YPG DAEŞ'in ideolojisinden nefret ettiği için değil. kendisine alan oluşturmak için buralara gidiyor. Münbiç örneğini Tel Abyad örneğini diğer nüfusun çoğunluğunun Arap olup da YPG geldikten sonra buralardan çıkmadığı gibi o insanları sürgüne gönderdiği tüm gelişmelerden örnekler vererek YPG'nin Rakka'ya girmesinin Rakka'yı DAEŞ'ten kurtarmak değil, kendisine alan açmak, ileride kanton hatta bağımsız devlet oluşturmak amacıyla operasyonlara girdiğini söyledik. Kendileri kesinlikle Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğünü desteklediklerini, YPG'ye böyle bir vaatte bulunmadıkları gibi böyle bir oluşuma da karşı olacaklarını söylediler."



"TRUMP YÖNETİMİ OBAMA YÖNETİMİNDEN FARKLI"

"Trump yönetimi Obama yönetiminden farklı biz bunu görüyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu konudaki samimiyetine de inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Münbiç örneğini hatırlattı. Bizzat Obama'nın ve Amerikan askeri yönetiminin söz vermesine rağmen, buradan çekilmediklerini söylediler. Yeni yönetimin Türkiye'ye karşı tutumunda çok farklı olduğunu, samimi olduğunu görüyoruz. Gerek Trump'ın kendisi başkan olarak gerekse yönetimindeki kişilere kadar buradaki farkı biz görüyoruz. Fakat burada arazideki kişilere baktığımız zaman hem Suriye'de hem Irak'ta bölgedeki asker ve siyasi kişilere baktığımız zaman aynı kişiler. Obama yönetimindeki kişiler. O kişiler de Obama yönetimini etkilemişti, dolayısıyla arazideki bu kafadaki kişilerin yeni yönetimi zehirlememesi gerekiyor. Biz bir ülkenin içişleri karışmayız. Amerika bizim müttefikimiz dostumuz ama eski yönetimi etkileyen kişiler olduğu sürece arazide riskler oluşabilir biz konudaki uyarılarımızı da yaptık. McGurk'ün daha önce ödül de aldı bu teröristlerden. Burada PKK'ya ve YPG'ye net bir şekilde destek veren bir kişidir. Dostane uyarıları yaptık. Ama McGurk kesinlikle YPG ve PKK'ya destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır. Bu kişilerin devam etmesinin oluşturabileceği riskleri isim vermeden hatırlattık" ifadelerini kullandı.



"RAKKA'NIN YÖNETİMİ KESİNLİKLE YEREL GÜÇLERE ARAPLARA BIRAKILACAK DENİLDİ"

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye'ye savunma sanayinde verecekleri destekten ve Türkiye'ye oluşacak tehditlere karşı işbirliği yapmaktan tutun da tüm ikili ilişkileri geliştirmek için ne düşündüklerini söylediler. YPG ile bugüne kadar yapılan iş birliğinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu hatırlattılar. Ama bunun zorunluluk olmaması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ortaya koydu. DAEŞ'a karşı mücadelede Rusya'nın Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerinde dahil edilebileceğini söyledik. Bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmanın doğru olmadığını ve bunun zorunluluk olmaması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Diğer taraftan Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonundan da örnekler verdi. Kaç tane önemli şehri biz DAEŞ'ten kurtardık. Son derece titiz bir operasyonla, El Bab gibi Dabık gibi şehirleri temizledik. Burada YPG ile iş birliği yapmadık. Sadece Türk askeri ve ÖSO üyeleriyle birlikte buralar temizlendi. Rakka'ya teröristlerle girmenin buradaki risklerini biz söyledik. Rakka'nın yönetimi kesinlikle yerel güçlere Araplara bırakılacak denildi. Burası yüzde 99 sünni Arap'tır. Araplara ve yerel kişilere buranın yönetimi bırakılacak diye de teminat geldi. Müttefikler arasında bir söz verildiği zaman bu uygulanması gerekiyor. Türkiye hangi konuda söz verdiyse o sözünü mutlaka yerine getirir. Erdoğan ne söz verdiyse onu yapar. Münbiç örneğini hatırlarsak biz buna temkinli yaklaşıyoruz."



"BU KONUDA BİRLİKTE ÇALIŞALIM GİBİ ÖNERİDE GELMEDİ, İMADA OLMADI"

PKK'yı YPG'den ayrı gördüklerini vurguladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Verdiğimiz tüm mesajlarda YPG eşittir PKK. Hiçbir farkının olmadığını, kadroların bile aynı olduğunu, aynı kampları kullandıklarını söylüyoruz. Bize herhangi bir bu konuda birlikte çalışalım gibi öneride gelmedi, imada olmadı" dedi.

"Sincar başta olmak üzere PKK ile mücadele, PKK elebaşlarının etkisiz hale getirilmesi dahil istihbarat paylaşımı ve ortak çalışma konusunda bir sorun yok" diyen Çavuşoğlu, "Bu konudaki mesajları sık sık net bir şekilde bize verdiler. Silah konusunda mevcut taleplerimiz var. Bundan sonra da savunma sanayinde işbirliğimiz olacak. Son zamanlarda isteyip de alamadığımız akıllı mühimmat dahil, savunma sanayiyle ilgili ürünler vardı. Bu konudaki engeller tamamen kalkacak. Bundan sonraki süreçte, Türkiye'nin tüm taleplerini ticari alanda da karşılayacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.



"BU YÖNETİMİN BİR ÖNCEKİ YÖNETİME GÖRE GÜLEN KONUSUNDA DA DAHA SAMİMİ BULDUK"

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Çavuşoğlu, "Bu yönetimi bir önceki yönetime göre Gülen konusunda da daha samimi bulduk. Trump, bu konuyu çok ciddi şekilde ele aldıklarını, Türkiye'nin taleplerini değerlendirdiklerini, Türkiye'nin kendilerine ulaştırdıkları; en son Adalet Bakanımız da Jeff Sessions'a, yeni deliller ulaştırdı. Bu konuyu çok ciddi bir şekilde ele aldıklarını Trump'ın kendisi söyledi. Biz de beklentilerimizi söyledik. Niyahi beklentimiz iade edilmesi. Fakat bu süreçte idari tedbirlerin alınabileceği, idari tedbirlerin alınabilmesi için de gerekli delilleri verdiğimizi, bir soruşturmanın Amerika'da açılması gerektiğini bununla ilgiili de tüm boyutlarıyla, Amerika içindeki mevzuatların ihlali dahil neler yapıldığını kendilerine de aktardık. İade edilinceye kadar da geçici tutuklama dahil bazı tedbirlerin alınması gerektiğini söyledik. Trump'ta bu konuyu çok ciddi şekilde değerlendirdiklerini bize söylediler" açıklamasında bulundu.



PAPAZ BRUNSON

Toplantıda Papaz Andrew Brunson'un da gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brunson'un neden tutuklu olduğunu açıkladığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Terör örgütleriyle bağlantısından dolayı gözaltına alındığını ve şikayetlerden dolayı soruşturma başlatıldığını söylediler. Bu konuda tabi yargı süreci işliyor. Yargının vereceği karar önemli. Bir şikayet var kendi yakınınındaki kişilerin şikayetleri. PKK ile bağlantısı var diğer terör örgütleriyle bağlantısı var. Bu bağlantılardan dolayı tutuklandığını biliyoruz. Ailesiyle, avukatlarıyla görüşüyor. Kendisinin kişisel ihtiyaçları karşılanıyor" şeklinde konuştu.



ALMANYA'NIN İNCİRLİK'TEN ÇEKİLMESİ KONUSU

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları ifade etti:

"Almanya Dışişleri Bakanı böyle bir açıklama yaptıysa saygısızlık yapmıştır. Bana karşı konuşmalarında farklı oluyor sonra çıkıyor popülizm için farklı şeyler söylüyor. İlişkileri düzeltmek için hangi adımları atmamız lazım diye bize soruyorlar. Biz de size ileteceğiz dedik. Siz Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın otel odasını bile iptal ettireceksiniz, Siz bizim bakanlarımızı, milletvekillerimizi engelleyeceksiniz sonrada istediğimiz zaman Türkiye'ye gideriz. Türkiye bizi engellemesin, engellerse şantaj. Senin yaptığın neydi o zaman? Biz her şeye rağmen aklıselim yaklaşıyoruz. 'Almanya biz Türkiye'ye karşı istediğimizi yaparız yine de Türkiye biz ne istersek yapmak zorunda'. Böyle bir Türkiye'nin artık olmadığını kendilerine anlatıyoruz. Artık Türkiye'ye istediğiniz gibi muamele edemezsiniz. Sizin çifte standartlarınıza boyun eğmeyiz. Türkiye'ye karşı patron gibi değil dost gibi yaklaşacaksınız. Diplomasinin temel kurallarından birisi karşılıklılık esasıdır. Almanya'nın önce kendisine bir çeki düzen vermesi lazım. Türkiye'ye nasıl davranması gerektiğini öğrenmelidir. İncirlik'ten çekilme kararı alırlarsa kendileri bilir. Kendileri gelmek istedi yalvaracak değiliz."

(Pelin Üzek / İHA)