ABD'ye 'Kuzey Kore' ziyareti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in önümüzdeki ay ABD'yi ziyaret edecek.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in önümüzdeki ay ABD'yi ziyaret edecek. Güney Kore basını, Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, önümüzdeki ay ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Jae-in'in ABD'de Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemeleriyle yaşanan krizi ve füze cephaneleri konusunda duyduğu endişeyi görüşmek üzere Beyaz Saray'ı önümüzdeki ay ziyaret edeceği belirtiliyor. Güney Kore Devlet Başkanı, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mecliste yaptığı konuşmada, "Ulusal güvenlik krizini çözmek için derhal harekete geçeceğim. Kore yarımadasında barış için her yere gidebilirim. Gerekirse hemen şimdi Washington'a uçabilirim. Uygun koşullar oluşursa Pyongyang'ı da ziyaret etmeye hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
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