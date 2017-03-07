ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarıyla bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Antalya'da üçlü genelkurmay başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Antalya'da üçlü genelkurmay başkanları toplantısı gerçekleştirildi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasımov'un katılımıyla Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir" denildi. (Abdullah Sarıca / İHA)
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