ABD ve Rusya anlaşmaya vardı

ABD ve Rusya'nın G20 Liderler Zirvesi'nde Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
ABD ve Rusya'nın G20 Liderler Zirvesi'nde Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. ABD bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Rusya'nın 6 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin güneybatısında ateşkes için anlaşmaya vardığı belirtildi. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un basın toplantısında anlaşma ile ilgili ayrıntılı bilgi vereceğinin beklendiği ifade edildi. Ateşkesin 9 Temmuz'da yürürlüğe gireceği belirtildi.
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