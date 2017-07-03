ABD ve Çin arasında gerilim tırmanıyor

Çin, ABD'ye ait bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki ada yakınlarında geçmesinin ardından olayı ' ciddi siyasi ve askeri provokasyon' olarak nitelendirdi.

Çin, ABD'ye ait bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki ada yakınlarında geçmesinin ardından olayı " ciddi siyasi ve askeri provokasyon" olarak nitelendirdi.

Çin, ABD'ye ait bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alandaki bir adanın yakınından geçtiğini ifade etti. ABD gemisi USS Stethem, Paracel Adalarının bir parçası olan Triton Adasının yakınlarından geçtiğini kaydedilirken, Pekin yönetimi, olayın "ciddi siyasi ve askeri provokasyon" olarak nitelendirdi. Çin, gelişmeler üzerine adaya askeri gemileri ve savaş jetleri yönlendirdi.

Öte yandan Güney Çin Denizi'ndeki sıcak dakikalar, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in telefon görüşmesinden birkaç saat önce gerçekleşti.

Çin dışişleri Bakanlığı USS Stethem'in 12 Triton Adasına 12 deniz mili mesafeden geçtiğini bildirdi.

Tayvan, Çin, Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei tartışmalı alan üzerinde bulunan adalar üzerinde hak iddia ediyor. ABD ve Çin ise, birbirlerini Güney Çin Denizi'ni "askerileştirmekle" suçluyor.

