ABD uçuşlarında tablet-laptop yasağı kalktı!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının kararıyla yurt dışından getirtilerek Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen, katı, sıvı, tabaka patlayıcıları tespit etme özelliğine sahip tomografi tabancı cihaz, ABD'nin Türkiye'den gerçekleşen uçuşlarda uyguladığı elektronik eşya yasağının kalkmasını sağladı.

Atatürk Havalimanı ve Türk Hava Yollarına (THY) yönelik söz konusu yasak, ABD'li yetkililerce cihaza ilişkin teyit gözleminin yapılmasının ardından kalktı.

Yolculardan Emre Tokmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanına dizüstü bilgisayarını aldığını, yasağın kaldırılma kararını ise çok isabetli bulduğunu söyledi. Tokmak, yasağın kaldırıldığını sefere gelmeden önce bildiğini ifade ederek, "Hatta uçak biletini alırken 'Bir gün sonraya mı alsam, ne olur ne olmaz' diye düşündüm ama kaldırılacağı söylenince bugüne aldım." dedi.

Ailesiyle New York'a tatile giden Barışcan Köymen ise bilgisayarını her zaman yanında taşıdığını, yasağın kalktığı bilgisini haberlerden öğrendiğini belirtti. Köymen, bütün tatil planları ve kişisel bilgilerinin bilgisayarının içinde olduğunu dile getirerek, "Bu yasağın kalkmasıyla biraz olsun rahatladık. Sonuçta uzun bir yolculuğa çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Hasan Orbay, bu yasağın kalktığını net olarak öğrenemediği için havalimanına gelmeden önce bilgisayarını çantasına koymayı tercih ettiğini belirtti. Orbay, yolcular için bir kısıtlamanın daha kalkmasından dolayı memnun olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaz okulu için ABD'ye gitmek üzere havalimanında işlemlerini yaptıran Fevzi Kutay Demir, yasağın kalkmasının kendileri açısından olumlu olduğunu söyledi. Yanına sadece bir tablet bilgisayar aldığını ifade eden Demir, yasağın kalktığını basından öğrendiğini kaydetti.