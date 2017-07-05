Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kalktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kalktı

ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağı kalktı. Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçan yolcular yanlarına tablet ve diz üstü bilgisayarlarını aldı.

ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağı kalktı. Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçan yolcular yanlarına tablet ve diz üstü bilgisayarlarını aldı.
ABD hükümeti, Türkiye'den ABD'ye yapılan direkt uçuşlarda el bagajlarında laptop, tablet ve kamera gibi elektronik eşyaların taşınmasına getirdiği yasak bu gün itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalkmasın kalkmasının ardından ilk kez saban 07.00'da THY'nın TK 03 sefer sayılı New York yolcuları uçağa elektronik eşyalarıyla bindi.
ABD uçuşlarında uygulanan kabine elektronik eşya almama uygulamasının bittiğinden çok memnun olduğunu söyleyen Emre Tokmak, "Tabi alıyorum. Herhalde şu dönemde almayan yoktur. Çok isabetli oldu kaldırılması. Bu gün kaldırıldığını biliyordum. Hatta uçak bileti alırken acaba dedim bir gün sonraya mı alsam bileti. Ne olur ne olmaz diye. Ama bu gün kaldırılacağını memur söyleyince bu güne aldım" dedi
Elektronik eşya yasağının kalktığından emin olmadığı için bilgisayarını bagaja koyan Hasan Orbay, "Çantaya koydum. Emin olamadığım için. Öğrendim ama net değildi. Onun için emin olamadım. Yasağın kaldırılması iyi oldu. Sonuçta bir kısıtlama idi. İyi oldu yasağın kalkması bence" dedi
Yasağın kalkması ile uçak içine alınan elektronik cihazların ve yolcuların tamamı uçağa binmeden önce iz dedektöründen geçirildi. Elektronik eşyalardan ve yolculardan alınan numuneler tek tek iz dedektörüne sokularak incelendi. Yolcular bu incelemenin ardından uçağa alındı.
(Tuncer Cengiz/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da korkutan yangın
Doğu Perinçek: CHP PKK'yla yürüyor
87'lik adama taciz gözaltısı
Yurtta hava durumu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hakkari kırsalına hava harekatı: 1 terörist daha...
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Türkiye'den Almanya'ya nota
Türkiye'den Almanya'ya nota
Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu
Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu
Meral Akşener MHP defterini kapattı!
Meral Akşener MHP defterini kapattı!
İstanbul'a yağmur uyarısı: Akşam saatlerinde geliyor
İstanbul'a yağmur uyarısı: Akşam saatlerinde geliyor
Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı
Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Doğu Perinçek: CHP PKK'yla yürüyor
Doğu Perinçek: CHP PKK'yla yürüyor
87'lik adama taciz gözaltısı
87'lik adama taciz gözaltısı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hakkari kırsalına hava harekatı: 1 terörist daha...
Hakkari kırsalına hava harekatı: 1 terörist daha...
ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kalktı
ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kalktı
Hande Yener Bodrumluları coşturdu
Hande Yener Bodrumluları coşturdu
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Çaldığı araç yolda kalınca iple çekti
Çaldığı araç yolda kalınca iple çekti
2 aile birbirine girdi: 1 ölü, 15 yaralı
2 aile birbirine girdi: 1 ölü, 15 yaralı
Dirar Türkiye'ye geldi
Dirar Türkiye'ye geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English