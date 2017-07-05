ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kalktı

ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağı kalktı. Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçan yolcular yanlarına tablet ve diz üstü bilgisayarlarını aldı.

ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağı kalktı. Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçan yolcular yanlarına tablet ve diz üstü bilgisayarlarını aldı.

ABD hükümeti, Türkiye'den ABD'ye yapılan direkt uçuşlarda el bagajlarında laptop, tablet ve kamera gibi elektronik eşyaların taşınmasına getirdiği yasak bu gün itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalkmasın kalkmasının ardından ilk kez saban 07.00'da THY'nın TK 03 sefer sayılı New York yolcuları uçağa elektronik eşyalarıyla bindi.

ABD uçuşlarında uygulanan kabine elektronik eşya almama uygulamasının bittiğinden çok memnun olduğunu söyleyen Emre Tokmak, "Tabi alıyorum. Herhalde şu dönemde almayan yoktur. Çok isabetli oldu kaldırılması. Bu gün kaldırıldığını biliyordum. Hatta uçak bileti alırken acaba dedim bir gün sonraya mı alsam bileti. Ne olur ne olmaz diye. Ama bu gün kaldırılacağını memur söyleyince bu güne aldım" dedi

Elektronik eşya yasağının kalktığından emin olmadığı için bilgisayarını bagaja koyan Hasan Orbay, "Çantaya koydum. Emin olamadığım için. Öğrendim ama net değildi. Onun için emin olamadım. Yasağın kaldırılması iyi oldu. Sonuçta bir kısıtlama idi. İyi oldu yasağın kalkması bence" dedi

Yasağın kalkması ile uçak içine alınan elektronik cihazların ve yolcuların tamamı uçağa binmeden önce iz dedektöründen geçirildi. Elektronik eşyalardan ve yolculardan alınan numuneler tek tek iz dedektörüne sokularak incelendi. Yolcular bu incelemenin ardından uçağa alındı.

(Tuncer Cengiz/İHA)