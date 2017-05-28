ABD, uçuşlarda elektronik cihaz yasağını genişletebilir
ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, uçuşlara getirilen elektronik cihaz yasağının bütün uluslararası uçuşları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini açıkladı.
ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, uçuşlara getirilen elektronik cihaz yasağının bütün uluslararası uçuşları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini açıkladı. ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, belli ülkelere getirilen laptop bilgisayar yasağının bütün uluslararası uçuşları kapsayabileceğini belirtti. Kelly, uçuşlarda laptop taşınmasının havacılığa karşı çok fazla tehdit unsuru taşıdığını söyleyerek, "Teröristler, özelikle Amerikalıları taşıyan bir ABD uçağını düşürmeye takmış durumda" ifadelerini kullandı. Kelly, laptop yasağına ilişkin "Doğru zamanda kararımızı vereceğiz" dedi. ABD, Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kuveyt (Kuveyt), Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi Arabistan) ve İstanbul'da dahil bir çok ülkeye cep telefonu hariç elektronik cihazların yolcu kabinlerine alınmasını yasakladı.
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