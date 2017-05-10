ABD: Türkiye'nin endişeleri için çözüm üreteceğiz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 'Türkiye'nin endişeleri için çözüm üreteceğiz' dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Türkiye'nin endişeleri için çözüm üreteceğiz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Litvanya'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mattis, ABD'nin Suriye'deki YPG'ye silah verme kararından dolayı yaşanan gerginliği çözeceklerine inandığını kaydederek, "Türkiye'nin endişeleri için çözüm üreteceğiz. Güney sınırında güvenliği sağlamak için Türkiye ile yakın çalışacağız. Bu Avrupa'nın da güney sınırı ve yakın iletişim içinde olacağız" dedi.

