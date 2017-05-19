ABD: 'Trump yönetiminin yeni stratejisi DEAŞ olacak'

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Trump yönetiminin Suriye bölgesindeki yeni stratejisinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik olacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Trump yönetiminin Suriye bölgesindeki yeni stratejisinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik olacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'a ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mattis, "Trump yönetiminin yeni stratejisi, bölgedeki DEAŞ mevkilerine yönelik, DEAŞ'ı durdurmayı düşünüyoruz. Angajman kurallarında değişiklik olmayacak. DEAŞ'ın tehlikeli faaliyetlerine rağmen, sivil kayıplarını önleyeceğiz. Dünyanın birçok yerinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin neden olduğu kayıplar, yaralanmalar var. Bu durumun gerçekleşmesine asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

