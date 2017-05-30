ABD terör örgütü YPG'ye silah sevkiyatına başladı

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye silah sevkiyatına başladı.

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye silah sevkiyatına başladı.

Roma'da Dışişleri Bakanlığının jandarma ile işbirliği konferansında konuşan ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, DEAŞ'a karşı yürütülen terör operasyonu için terör örgütü YPG'ye silah sevkiyatlarının başladığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye silah göndereceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye, ABD'nin aldığı bu kararı kınamıştı.

