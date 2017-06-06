ABD terör örgütü YPG'ye silah desteğine başladı

ABD Savunma Bakanlığı, Rakka operasyonu kapsamında terör örgütü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçlerine silah desteğine başlandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Rakka operasyonu kapsamında terör örgütü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçlerine silah desteğine başlandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Rakka operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada terör örgütü PYD/PKK'nın kolu Suriye Demokratik Güçlerine silah desteğinin yapıldığını, Apache tipi saldırı helikopterleri, obüs topları ve HIMARS füzeleri ile destek verildiğini açıkladı. Davis, "Bu savaşta onlara (Suriye Demokratik Güçleri), özel kuvvetlerimize ve sahadaki ortaklarımıza önemli bir destek sağlayan deniz piyadeleri, M777 obüsleri ile destek veriyoruz. Ayrıca HH-64 Apache helikopterlerini kullanıyoruz. Deniz piyadeleri topçu desteği veriyor ve yakın hava desteğinin yanı sıra HIMARS platformları ile de tüm hava koşullarında mobil atış desteği de sağlayan bir kapasite ile operasyonu destekliyoruz" dedi.

Rakka'da bulunan sivillerin durumuyla ilgili soru üzerine Davis, "Halka şehri terk etmeleri konusunda havadan bildiri attık. Özellikle Fırat Nehri'ni geçmemeleri konusunda uyardık, çünkü nehri geçmeye çalışanları vuruyoruz. DEAŞ müsaade ederse şehirden çıkmalarına imkan var" diye konuştu.

