ABD Savunma Bakanlığı: YPG'ye silah sevkiyatı başladı

ABD Savunma Bakanlığı'nda iki yetkili, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içerisindeki Kürt unsurlara silah sevkiyatının başlatıldığını açıkladı. Bir yetkili, YPG'ye sevkiyatın yaklaşık 24 saat önce başlatıldığını duyurdu.

​Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye sevk edilen silahların türü ya da silahların nasıl sevk edildiğine ilişkin herhangi bir detay açıklanmadı.

Fakat geçtiğimiz haftalarda ABD'li yetkililer tüfek, buldozer, zırh ve radyo gibi teçhizatlar göndereceklerini açıklarken, Suriye'deki YPG temsilcileri ABD'nin kendilerine havan mermileri, ısı güdümlü füzeler, doçka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, zırhlı araçlar ve tanklar vereceğini açıklamıştı.

MCGURK: OPERASYON YAKINDA BAŞLAYACAK

ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de Rakka'ya yönelik operasyonun çok yakında başlayacağını söylemişti.

ABD ordusunun DSG içerisindeki Kürt unsurlara, yani YPG'ye silah vereceği biliniyordu. YPG'ye ağır silah verilmesini onaylayan ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmede de, silah sevkiyatı tartışma konusu olmuştu.