02.02.2017 10:41 ABD Savunma Bakanı'nın ilk yurt dışı ziyareti...

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kore'ye gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kore'ye gerçekleştirdi.

ABD'de yönetim değişikliğinin ardından göreve gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis, Güney Kore'yi ziyaret ediyor. İlk yurt dışı ziyareti kapsamında Seul'e gelen Mattis, Güney Kore'de yarına kadar sürecek temasları kapsamında Güney Koreli mevkidaşı Han Min-koo ile bir araya gelecek. Pentagon, ziyaretin ABD'nin Japonya ve Kore ile kalıcı ittifaklara olan bağlılığının altını çizeceğini dile getirdi.



