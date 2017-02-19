Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
ABD savaş gemileri Güney Çin Denizinde
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

ABD savaş gemileri Güney Çin Denizinde

ABD savaş gemilerinin, Güney Çin Denizinde devriye görevine başladığı bildirildi.

ABD savaş gemilerinin, Güney Çin Denizinde devriye görevine başladığı bildirildi.
ABD uçak gemisi Carl Vinson'un da aralarında bulunduğu ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizinde devriye görevine başladığı bildirildi. Uçak gemilerinin Güney Çin Denizinde konuşlandırılması Çin Dışişleri Bakanlığının Washington'a uyarıda bulunmasının ardından gerçekleşti. Çin, Güney Çin Denizinin büyük bir bölümünün kendisine ait olduğunu savunuyor.
ABD uçak gemisi son olarak 2 yıl önce Güney Çin Denizinde konuşlanmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD'yi Çin'in egemenliği ve güvenliğine karşı herhangi bir harekete geçmeme konusunda uyarıyoruz" demişti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Doğu buz tuttu !
Develeri ayırmak kolay olmadı
ABD savaş gemileri Güney Çin Denizinde
Bilim, sanayi ve teknolojinin iç içe olduğu yeni model geliyor
Tahliye oldu, 3 kişiyi öldürdü
52 göçmen yakalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!
Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı
Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı
Viranşehir'deki patlamanın bilançosu netleşti
Viranşehir'deki patlamanın bilançosu netleşti
Ayşenur Arslan 'Evet'çilerle 'Hayır'cıları karıştırdı!
Ayşenur Arslan 'Evet'çilerle 'Hayır'cıları karıştırdı!
TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!
TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Doğu buz tuttu !
Doğu buz tuttu !
Develeri ayırmak kolay olmadı
Develeri ayırmak kolay olmadı
ABD savaş gemileri Güney Çin Denizinde
ABD savaş gemileri Güney Çin Denizinde
Bilim, sanayi ve teknolojinin iç içe olduğu yeni model geliyor
Bilim, sanayi ve teknolojinin iç içe olduğu yeni model geliyor
Tahliye oldu, 3 kişiyi öldürdü
Tahliye oldu, 3 kişiyi öldürdü
52 göçmen yakalandı
52 göçmen yakalandı
Yaralanan 19 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
Yaralanan 19 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
KKTC'de çözüm müzakerelerini görüşecek
KKTC'de çözüm müzakerelerini görüşecek
Fransa'da protesto gösterileri bitmek bilmiyor
Fransa'da protesto gösterileri bitmek bilmiyor
Ve başlıyor! Hangi emekli ne kadar para alacak?
Ve başlıyor! Hangi emekli ne kadar para alacak?
Engelli adamın yardımına motosikletli genç koştu
Engelli adamın yardımına motosikletli genç koştu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English