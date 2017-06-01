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ABD, PYD'ye verdiği silahların detayını Türkiye ile paylaşacak
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ABD, PYD'ye verdiği silahların detayını Türkiye ile paylaşacak

ABD’nin terör örgütü PKK/PYD'ye Rakka operasyonu için verdiği silahlarla ilgili detayların Türkiye ile paylaşılacağı açıklandı.

Albay John Dorrian'ın yerine Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'na sözcü olarak geçen hafta atanan Albay Dillon, Bağdat'tan telekonferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'ye verdiği silahların tipi, miktarı ve gönderilen araçların sayısı ile ilgili sorusu üzerine Dillon, bu detayları kamuoyuna açıklamayacaklarını ancak silahların takip edildiğini ve ABD'nin söz konusu detayları Türkiye ile paylaşacağını ifade etti.

"TÜRKİYE İLE DETAYLAR KONUSUNDA ŞEFFAFIZ"

Dillon, şunları kaydetti: “Silahların seri numaraları, miktarları, verilen silah ve araçların tipleri gibi detaylara girmeyeceğiz. Tüm bunların kayıtlarını kendimiz tutuyoruz. Türkiye ile bu detaylar konusunda şeffafız. Bunları operasyonel nedenlerden dolayı açıklamayacağız çünkü DEAŞ'ın, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindekilerini bilmesini istemiyoruz.”

Daha sonra “Türkiye ile bu detaylar konusunda şeffafız” ifadesinden ne kastettiği sorulan sözcü, söz konusu silahların tip ve miktarlarına ve nerede olduklarına dair detayları Türk makamları ile paylaşacaklarını söyledi.

SİLAHLAR NASIL TAKİP EDİLECEK

Silahların izini nasıl takip edeceklerine yönelik bir soruya ise Albay Dillon, şu cevabı verdi: “Birincisi, SDG'nin ekipman alan tüm unsurlarının taramadan geçirilmesi sağlanıyor; aynı zamanda sadece DEAŞ ile savaşma ve bizim silahlı çatışma kanunlarımıza uyma zorunlulukları var. Verilen tüm silahlar birlik komutanlarına seri numaraları ile zimmetlenecek ve bütün bu detayları, silahlar konusunda kaygı duyan kuzeydeki müttefikimizle paylaşacağız.”

"AMACI DIŞINDA KULLANILIRSA VERMEYİZ"

Ayrıca Albay Dillon, sahada ABD askerlerinin de bu silahları takip edeceğini ve amacı dışında bir kullanımın söz konusu olması halinde bunu yapan gruba artık silah verilmeyeceğini kaydetti.

Dillon, terör örgütü PKK/PYD'ye zırhlı araçlara karşı kullanacakları ağır silahları ise henüz vermediklerini aktardı. Ancak Rakka'ya yaklaştıkça örgütün, DEAŞ'ın bomba yüklü zırhlı araç tehdidi ile karşı karşıya kalacağını söyleyen sözcü, o zaman bu ağır silahların verilmeye başlanacağını belirtti.

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